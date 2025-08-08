Tranquilidad en Son Espases pese al repunte de covid: "La situación está controlada"
Los contagios se han triplicado desde que empezó el verano, pero los síntomas son leves en la mayoría de los pacientes, explica el jefe de Microbiología
Mallorca registra un repunte significativo de casos de covid este verano. Una situación que, según los datos de Son Espases, ya se había observado en "los dos veranos anteriores”. El jefe de Microbiología del centro, Antonio Oliver, señala que se diagnostican “unos 30 casos semanales” entre pacientes que acuden a urgencias o ingresan por patologías respiratorias, frente a los diez semanales de principios de período: “En comparación con el inicio de temporada el volumen de positivos se ha triplicado, pero la situación está bajo control”.
En este sentido, Oliver explica que este incremento se debe a varios factores como la ausencia de competencia con otros virus respiratorios como la gripe y una mayor “socialización” en el período estival. “Es un resfriado de verano, como el que ha habido toda la vida”, señala.
Pese al aumento, insiste en que la mayoría de casos son leves y con síntomas similares a una gripe suave, salvo en personas inmunodeprimidas o muy mayores, donde la vigilancia debe ser mayor. “Es una situación que no preocupa. No es necesario diferenciar clínicamente entre covid y gripe para el manejo clínico”, recalca el microbiólogo, quien también recuerda que no hay necesidad de comprar test de diagnóstico salvo por interés personal.
Asimismo, indica que el repunte no se está traduciendo en un aumento significativo de ingresos hospitalarios, ya que la mayoría de pacientes se recupera en casa en pocos días. Esto se debe a la inmunidad adquirida gracias a la "vacunación" y a infecciones previas, lo que reduce el riesgo de complicaciones graves. El especialista subraya que la vigilancia hospitalaria sigue activa para prevenir complicaciones.
Síntomas del covid-19
Desde Son Espases, explican que la mayoría de casos son leves y con síntomas similares a un resfriado o una gripe suave. Fiebre moderada, malestar, tos, dolor de garganta y secreción nasal, son los más comunes.
