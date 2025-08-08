Temporada 2025: El gasto crece el doble que la llegada de turistas en Baleares en el primer semestre

La radiografía turística del primer semestre de este 2025 muestra que el gasto en Baleares crece el doble que el número de visitantes, siguiendo la tendencia de los últimos años y cumpliéndose el objetivo que se pregona desde el sector y la administración. De enero a junio nos han visitado casi 8 millones de turistas nacionales e internacionales, un 3,3 % más, y han dejado en el archipiélago cerca de 8.744 millones de euros, con un alza en su desembolso del 6,1 %, según el Instituto de Estadística de las Islas Baleares (Ibestat).

Las cifras de Mallorca, como destino principal de los viajeros que vienen al archipiélago, reflejan esa misma tendencia general: hasta el sexto mes han venido casi 6 millones, un 3,7 % más que en en la primera mitad de 2024, y han dejado 6.712 millones de euros, un 6,7 % más. La llegada de, exactamente, 213.570 turistas más que en el primer semestre de 2024 conlleva una subida de 422 millones en gasto.

Pero mirando las islas vecinas se observa un desempeño dispar. En Ibiza y Formentera, con cerca de 1,4 millones de turistas, se contraen ligeramente las llegadas con un 0,62 % menos, mientras el gasto ha subido un 1,8 % hasta junio (1.411,8 millones de euros). Sin embargo, Menorca está más de moda que nunca y se dispara: ha recibido un 7 % más de visitantes al pasar de 591.614 viajeros en el primer semestre del año pasado a 633.899 hasta el sexto mes de 2025 y la subida es mayor en el gasto, con un alza del 10,2 % ha superado los 619 millones de euros.

Bajada de británicos

Por mercados, en Baleares aumentan los turistas internacionales un 4 % de enero a junio, pero el turismo nacional se congela (-0,3 %). Los dos grandes países emisores siguen sendas dispares: Alemania sube un 3,26 % y el Reino Unido cae el 2,83 %.

En el reparto del gasto de los turistas, el 22,45 % se fue en pagar un paquete turístico, el 37 % al alojamiento o la manutención y el restante 40,45 % a transporte, actividades y otras partidas.

En cuanto al comportamiento del turismo en el conjunto estatal, España, que en la recámara guarda el hito de superar este año los 100 millones de viajeros, ha recibido hasta junio 44,5 millones de turistas internacionales, con un aumento del 4,7 %, tal y como recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Menos gasto extranjero

Todavía no se puede anticipar cómo cerrará esta temporada en un verano en el que sectores como el de la restauración lamenta la caída de sus ingresos en algunas zonas de Mallorca y los chiringuitos y concesionarios de playas también acusan descensos en su facturación. De momento solo se cuenta con las cifras oficiales de junio, que siguen mostrando crecimiento aunque se acercan las subidas porcentuales en llegada y gasto. Baleares ha recibido 2,7 millones de viajeros nacionales y extranjeros (+2,4 %) que han dejado en las islas 3.130 millones de euros (+ 3 %). Ahora bien, el gasto medio por turista (1.159 euros) apenas crece un 0,64 % respecto a junio de 2024. Además, aumenta entre los turistas nacionales y disminuye entre los extranjeros, destaca el Ibestat. Respecto a la duración de la estancia, los visitantes se quedaron 5,5 noches de media.

Otra vez Menorca llama la atención. Crece en junio casi un 9 % en viajeros, con 281.751—frente al 1,8 % de Mallorca y el 1,1 % de las Pitiüses—, y el gasto se eleva en esta isla un 9,4 %. A Mallorca han venido 1,8 millones de turistas, con un gasto de 2.177 millones (+2,6 %) y a Ibiza y Formentera, 595.689 visitantes que han desembolsado 653 millones (+1,8 %).

A la espera de conocer el cierre de la temporada alta, cabe recordar que el año pasado se volvieron a pulverizar récords turísticos, Baleares recibió cerca de 19 millones de turistas, un 5 % más que en el ejercicio anterior. Los visitantes nacionales e internacionales gastaron en las islas 22.380 millones de euros, con un crecimiento del 12 %, lo que vino a confirmar que año con año se incrementa a mayor ritmo el desembolso que las llegadas de viajeros. Ahora bien, por destinos españoles, el archipiélago fue el que mostró menor velocidad de crecimiento de viajeros. Mallorca atrajo a casi 13,4 millones, con un alza del 7,3 %, mientras Ibiza decreció y en Menorca apenas subió el volumen de viajeros un 1 %.