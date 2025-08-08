El STEI estudia llevar el proceso de interinos docentes a los tribunales

Joana Maria Cabrer es la nueva directora general de Personal Docente y Centros Concertados

Joana Maria Cabrer es la nueva directora general de Personal Docente y Centros Concertados / CAIB

Mar Ferragut Rámiz

Mar Ferragut Rámiz

Palma

El sindicato STEI ha anunciado que estudia la posibilidad de llevar a los tribunales el proceso de adjudicación de plazas de interinidad, tras conocerse que la directora general de Personal Docente, Joana María Cabrer, firmó la resolución definitiva antes de que finalizara el plazo para presentar reclamaciones. El sindicato de momento ha pedido la comparecencia en mesa sectorial de Cabrer, aunque ha señalado que no descarta que sus servicios jurídicos actúen "para garantizar el derecho a la defensa y la reclamación de los afectados".

En un comunicado, la fuerza sindical subraya que esta actuación supone un "desprecio absoluto" al derecho a la defensa de los aspirantes a una plaza docente y evidencia la falta de respeto de la Administración hacia este colectivo docente, especialmente vulnerable por la precariedad laboral que sufre. Por ello, solicitarán la comparecencia urgente de Cabrer en la Mesa Sectorial de Educación para que ofrezca explicaciones y se aclaren posibles vulneraciones de derechos.

Esta irregularidad con los plazos fue denunciada ayer por el partido Més, que calificó el hecho como una "grave irregularidad", exigió explicaciones y advirtió del "caos" que supondría si el proceso quedara invalidado por este defecto de forma. Més pidió la comparecencia urgente en el Parlament de Cabrer (quien fue nombrada directora general hace apenas un mes, en sustitución de Ismael Alonso).

Al margen de esta polémica (y de las quejas de los interinos afectados porque se haya dado preferencia a los cesados por vacantes) la conselleria de Educación ha celebrado como un éxito el proceso de adjudicación de este año, con el que se han adjudicado el 98% de las vacantes un mes antes del inicio escolar. Respecto al hecho de que Cabrer firmara la resolución definitiva antes de que acabara el plazo de reclamaciones e incluso antes que la resolución provisional, Educación se defendió ayer en nota de prensa indicando: "La resolución definitiva despliega sus efectos a partir del momento de la publicación, y el contenido de los anexos responde a los datos resultantes una vez expirado el plazo de alegaciones. Las horas de firma que constan en los documentos responden a procesos internos de tramitación y no comprometen la validez ni la transparencia del procedimiento."

