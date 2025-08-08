El influencer mallorquín Lluc Campins disfruta de una de las estancias en los Pirineos subvencionadas por el Consell: "Es como un viaje de estudios para adultos"

A través de tres vídeos publicados en su cuenta de TikTok el joven resume su experiencia en el programa Multiaventura Jove

Campins se apuntó a una de las listas, obtuvo una plaza en el sorteo para ir a El Pallars Sobirà y grabó y subió todos los vídeos de forma voluntaria

Captura de uno de los vídeos en los que el influencer muestra una de las actividades.

Captura de uno de los vídeos en los que el influencer muestra una de las actividades. / @lluccampins

Jordi Sánchez

Jordi Sánchez

Palma

El influencer mallorquín Lluc Campins, conocido por subir videos sobre su vida diaria a TikTok, ha publicado en redes sociales su experiencia en el viaje para jóvenes subvencionado por el Consell de Mallorca en El Pallars Sobirà. A través de tres vídeos colgados en su cuenta @lluccampins, el joven ha resumido su aventura por los Pirineos junto a un grupo de 50 mallorquines, la cual ha descrito como "un viaje de estudios para adultos".

"50 desconocidos hemos cogido un vuelo de Mallorca a Barcelona para después irnos al Pirineo", explica Campins, que acumula más de 30.000 seguidores en su cuenta, en uno de sus vídeos. El influencer ha participado junto a otros jóvenes en el viaje organizado por el Consell llamado Multiaventura Jove, una actividad dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años y que incluía “un completo programa de actividades como paintball, descenso de barrancos y visita cultural, rafting y excursión en 4x4, trekking e hidrospeed, así como una jornada final en el parque de atracciones PortAventura”. El precio final por persona era de 194,40 euros por cinco días y cuatro noches y la institución insular financió el 70% del coste total del programa.

A través de las publicaciones de Campins se pueden ver las diferentes actividades en las que los jóvenes participaron a lo largo de la semana: excursiones, rafting, hidrospeed... "Cada mañana y tarde íbamos a un sitio diferente", explica en su cuenta de TikTok. Sus publicaciones permiten conocer un poco más del que fue el día a día de la expedición mallorquina a los Pirineos.

Noticias relacionadas y más

El influencer no menciona al Consell en sus vídeos ni tampoco explica a sus seguidores cómo hizo ese viaje ya que, según ha explicado la institución insular a este diario, Campins se apuntó al sorteo, obtuvo una plaza para ir a El Pallars Sobirà y grabó y subió todos los vídeos de forma voluntaria, por lo que no se trata de una acción publicitaria remunerada con dinero público.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los tribunales de Baleares dejarán de usar los topónimos en castellano: Adiós a Palma de Mallorca, Ibiza y Mahón
  2. Los padres de una niña responsabilizan a Salud de la muerte de su bebé por la tardanza en el traslado hospitalario
  3. Una mujer ataca a una jueza de Palma tras irrumpir en su despacho
  4. Plataforma per la Llengua exige al Real Mallorca que emita el carnet de socio en catalán y que integre esta lengua en todos sus canales de comunicación
  5. Los turistas prefieren cada vez más alojarse en sus propias viviendas en Baleares
  6. El infierno de una joven mallorquina que soñaba con ser mecánica de coches: “Me escupían y me mandaban a fregar”
  7. Una profesora de alemán en Mallorca: «Soy docente, tengo una discapacidad y Educación me discrimina»
  8. Malestar por el proceso de interinos docentes: ANPE propone 'afinar' el trámite el próximo curso tras las quejas por no respetarse la puntuación

El influencer mallorquín Lluc Campins disfruta de una de las estancias en los Pirineos subvencionadas por el Consell: "Es como un viaje de estudios para adultos"

El influencer mallorquín Lluc Campins disfruta de una de las estancias en los Pirineos subvencionadas por el Consell: "Es como un viaje de estudios para adultos"

Calor y confusión en el estreno de la nueva parada de autobuses del aeropuerto de Palma: "Aquí hay sombra a medias"

Calor y confusión en el estreno de la nueva parada de autobuses del aeropuerto de Palma: "Aquí hay sombra a medias"

El STEI estudia llevar el proceso de interinos docentes a los tribunales

El STEI estudia llevar el proceso de interinos docentes a los tribunales

Tranquilidad en Son Espases pese al repunte de covid: "La situación está controlada"

Tranquilidad en Son Espases pese al repunte de covid: "La situación está controlada"

Virus del chikungunya en Mallorca: "En Son Espases tenemos casos cada año, no es nada nuevo"

Virus del chikungunya en Mallorca: "En Son Espases tenemos casos cada año, no es nada nuevo"

Temporada 2025: El gasto crece el doble que la llegada de turistas en Baleares en el primer semestre

Temporada 2025: El gasto crece el doble que la llegada de turistas en Baleares en el primer semestre

Los turistas prefieren cada vez más alojarse en sus propias viviendas en Baleares

Los turistas prefieren cada vez más alojarse en sus propias viviendas en Baleares

El infierno de una joven mallorquina que soñaba con ser mecánica de coches: “Me escupían y me mandaban a fregar”

El infierno de una joven mallorquina que soñaba con ser mecánica de coches: “Me escupían y me mandaban a fregar”
Tracking Pixel Contents