El influencer mallorquín Lluc Campins disfruta de una de las estancias en los Pirineos subvencionadas por el Consell: "Es como un viaje de estudios para adultos"
A través de tres vídeos publicados en su cuenta de TikTok el joven resume su experiencia en el programa Multiaventura Jove
Campins se apuntó a una de las listas, obtuvo una plaza en el sorteo para ir a El Pallars Sobirà y grabó y subió todos los vídeos de forma voluntaria
El influencer mallorquín Lluc Campins, conocido por subir videos sobre su vida diaria a TikTok, ha publicado en redes sociales su experiencia en el viaje para jóvenes subvencionado por el Consell de Mallorca en El Pallars Sobirà. A través de tres vídeos colgados en su cuenta @lluccampins, el joven ha resumido su aventura por los Pirineos junto a un grupo de 50 mallorquines, la cual ha descrito como "un viaje de estudios para adultos".
"50 desconocidos hemos cogido un vuelo de Mallorca a Barcelona para después irnos al Pirineo", explica Campins, que acumula más de 30.000 seguidores en su cuenta, en uno de sus vídeos. El influencer ha participado junto a otros jóvenes en el viaje organizado por el Consell llamado Multiaventura Jove, una actividad dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años y que incluía “un completo programa de actividades como paintball, descenso de barrancos y visita cultural, rafting y excursión en 4x4, trekking e hidrospeed, así como una jornada final en el parque de atracciones PortAventura”. El precio final por persona era de 194,40 euros por cinco días y cuatro noches y la institución insular financió el 70% del coste total del programa.
A través de las publicaciones de Campins se pueden ver las diferentes actividades en las que los jóvenes participaron a lo largo de la semana: excursiones, rafting, hidrospeed... "Cada mañana y tarde íbamos a un sitio diferente", explica en su cuenta de TikTok. Sus publicaciones permiten conocer un poco más del que fue el día a día de la expedición mallorquina a los Pirineos.
El influencer no menciona al Consell en sus vídeos ni tampoco explica a sus seguidores cómo hizo ese viaje ya que, según ha explicado la institución insular a este diario, Campins se apuntó al sorteo, obtuvo una plaza para ir a El Pallars Sobirà y grabó y subió todos los vídeos de forma voluntaria, por lo que no se trata de una acción publicitaria remunerada con dinero público.
