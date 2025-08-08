Calor y confusión en el estreno de la nueva parada de autobuses del aeropuerto de Palma: "Aquí hay sombra a medias"

Primer día de Samuel Scott y Sophie Bennet en Mallorca. Acaban de aterrizar, vienen de Inglaterra y su primer objetivo no es otro que llegar al centro de Palma en transporte público. Constatado que no hay tren en el aeropuerto de Palma, se dirigen a una de las marquesinas de la EMT. "Closed bus stop", reza un cartel plastificado pegado sobre el mapa de líneas. Una flecha grande y de color azul les indica: "Aviso. Reubicación definitiva paradas A1 y A2". En la parte inferior, un esquema de los exteriores de la terminal de llegadas les indica dónde deben coger el autobús. Arrastrando sus maletas con signos de cansancio llegan a la nueva parada de autobuses de Son Sant Joan para, finalmente, dirigirse a su destino.

El caso de Scott y Bennet se repite a lo largo de la mañana. Este viernes se ha estrenado oficialmente la nueva parada de autobuses del aeropuerto de Palma, ubicada cerca del edificio del párquing y distinguible por unas grandes lonas instaladas sobre las marquesinas para tratar de tapar el sol. Tras meses de obras, la parada ha entrado esta mañana en funcionamiento, generando cierta confusión entre los recién llegados y en aquellos acostumbrados a coger su autobús en la antigua ubicación.

La no retirada marquesina de la EMT, desde hoy en desuso, ha continuado atrayendo a gente que, tras ver los carteles pegados, ha acabado un poco desorientada. "Yo soy de aquí, pero no lo sabía. Acabo de aterrizar y he venido a esta parada para coger un bus a Palma, he visto que no se podía, pero mirando el mapa ha sido levantar la cabeza y ver la otra", explica María Parra recién llegada a la isla.

Calor y confusión en el estreno de la nueva parada de autobuses del aeropuerto de Palma / B. Ramon

Enfrente de la nueva parada, a los pies del edificio de aparcamientos, la empleada del food truck que abastece a muchos de los turistas y transeúntes lo tiene claro: "Sí que hoy me han hecho varias preguntas, pero eso pasa siempre". Ella, desde su experiencia, cuenta que "no he notado tanto caos esta mañana".

Sombra, "a medias"

Ya en la propia isleta que conforma la nueva parada para los autobuses del TIB y de la EMT las opiniones son diversas. Julián Hartmann, alemán, viene por segunda vez a la isla a visitar unos amigos. "No he tenido problemas para encontrar la parada. La veo bien, pero hace mucho calor", explicaba bajo la sombra de una de las marquesinas. A pocos metros, y sentado en un banco en el centro de la isleta, Víctor Ramírez añadía: "Mírame, justo aquí en el único sitio que puede sentarte está pegando el sol". Hace referencia a los únicos bancos instalados en la nueva parada, colocados en el centro de la misma.

La irregular sombra que proporcionan los toldos de forma triangular no es suficiente para algunos usuarios. "Aquí hay sombra, pero a medias. Sí, es nueva y se nota, está cuidada. Pero a la que el sol va subiendo cada vez me ha ido pegando más, y eso que solo llevo 20 minutos esperando", cuenta Lili Paz apoyada en una de las columnas de metal que sostienen la estructura.

Justo antes de subir al bus, sin tiempo apenas para dar su nombre, un hombre lo resume su opinión con lucidez: "Está bien lo que han hecho, sinceramente. Hay más espacio, todas las paradas juntas, lo tienen bien ubicado; pero el tema del sol hay que hacérselo mirar. Si estás mucho tiempo se hace insoportable".