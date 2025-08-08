Baleares supera los 215.000 pensionistas con retribuciones que siguen por debajo de la media nacional

El número de pensionistas en Baleares sigue creciendo, situándose en 215.393 personas en el mes de julio, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Aunque el archipiélago representa una de las comunidades con menor proporción de pensionistas respecto al total de su población, el gasto en pensiones sigue aumentando, aunque con cuantías medias inferiores al conjunto del Estado.

El importe medio de las pensiones en Baleares se sitúa en 1.185,21 euros mensuales, muy por debajo de la media nacional, que en julio alcanzó los 1.248,62 euros. Las islas son así la cuarta comunidad autónoma con la pensión media más baja, solo por delante de Extremadura (1.116,84 euros), Galicia (1.095,77) y Murcia (1.173,56).

Este dato contrasta con el alto coste de vida en las islas, donde la brecha entre el precio de bienes básicos y los ingresos de los pensionistas se mantiene como un desafío estructural para las administraciones locales.

Baja proporción de pensionistas y envejecimiento moderado

Con 215.393 pensionistas registrados, Baleares representa el 2,9 % del total nacional, una cifra que refleja el carácter joven de su estructura demográfica. El número total de pensiones en la comunidad es de 226.278, lo que indica que una parte significativa de los pensionistas perciben más de una prestación (por ejemplo, jubilación y viudedad).

A pesar de este crecimiento, Baleares sigue siendo una de las comunidades con menor tasa de dependencia, es decir, con una relación más baja entre personas jubiladas y población activa, lo que constituye una ventaja relativa en términos de sostenibilidad del sistema.

Distribución de las pensiones

Del total de prestaciones en Baleares: 156.423 corresponden a pensiones por jubilación; 41.890 a pensiones de viudedad; 16.252 a pensiones por incapacidad permanente; 11.160 a pensiones de orfandad y 553 a pensiones en favor de familiares. Las pensiones por jubilación representan el 69,1 % del total de las contributivas en las islas.

El gasto mensual en pensiones en Baleares asciende a 268,1 millones de euros, una cifra que supone un incremento interanual del 7,3 % respecto a julio de 2024. Aunque este aumento está en línea con el resto del país, donde el crecimiento ha sido del 7,2 %, en Baleares se nota con especial intensidad por la evolución demográfica reciente y el aumento de los retornos migratorios de personas mayores.

Pensiones bajas en un entorno caro

El dato que más preocupa es el poder adquisitivo de los pensionistas baleares. A pesar del crecimiento constante del gasto, el hecho de que las pensiones sean inferiores a la media nacional plantea dudas sobre la suficiencia de los ingresos de este colectivo. Las organizaciones sociales insisten en que el coste de vida insular —especialmente en vivienda, alimentación y energía— exige medidas específicas para garantizar una vejez digna.

Aunque Baleares mantiene una estructura demográfica más joven que otras regiones y un nivel de gasto todavía asumible, el aumento progresivo del número de pensionistas, junto con las cuantías por debajo de la media estatal, subraya la necesidad de un replanteamiento de las políticas de bienestar en el archipiélago.