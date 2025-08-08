De la arena del Sáhara al mar de Mallorca

Cada año Guillerm Daviu, un profesor de inglés jubilado, organiza una salida en barco para los niños saharauis que pasan los veranos en Mallorca. Ayer volvió a repetir la experiencia, lo que permite que niños que viven casi todo el año en el desierto de arena, residiendo en tiendas de campaña o en casas prácticamente derruidas, conozcan lo que significa el mar, sobre todo si se vive en una isla como es Mallorca.

La cita era a las diez en el club náutico de Can Pastilla. Los siete niños saharuis, todos ellos de diez años de edad, llegaron puntuales al encuentro, acompañados por sus familias de acogida. Este año son unos 25 los menores que están pasando el verano en la isla, conviviendo con familias de acogida y están residiendo en diferentes localidades de Mallorca.

Los niños se mostraban inquietos ante su bautizo en alta mar / J.F.M.

Como no podía ser de otra manera, los menores saharauis estaban inquietos ante esta experiencia que, sin duda, quedará en su memoria. Aunque ninguno de ellos sabe apenas nadar, les entusiasmaba la posibilidad de tener el contacto con el mar, lejos de la costa, con la posibilidad de ver de cerca a algún pez sumergido bajo las aguas.

En el pantalán de Can Pastilla les esperaba el patrón de la barca neumática, Guillem, que fue subiendo a bordo a cada niño, eso sí, con un chaleco salvavidas para evitar cualquier desgracia. La barca no es del organizador de esta excursión náutica, sino que la alquila y la paga de su bolsillo. Sin embargo, el dinero que invierte en esta experiencia no cubre la sonrisa y la satisfacción que le muestran los niños saharuis.

Antes de llegar a Mallorca estos niños ni siquiera se conocían, porque viven en lugares muy alejados. Ninguno de ellos tiene contacto con el mar, aunque la costa no esté muy lejos de su campamento de residencia, pero las situación que viven les impiden acercarse y conocer estas zonas. Precisamente, Guillem Daviu conoce muy bien en qué condiciones viven los niños saharauis, ya que él ha viajado en tres ocasiones para visitar los campos de refugiados. “Aunque en los últimos años la situación ha mejorado, su vida sigue marcada por la penuria”, detalla. Por ello, como persona implicada en la lucha para ayudar a esta población casi olvidada del Sáhara, le supone una gran satisfacción poder organizar este evento, que permite a los niños poder disfrutar de unas horas de navegación.

El profesor jubilado que organiza cada año este encuentro náutico para los niños saharauis / J.F.M.

El mar ayer estaba muy calmado y ello permitió una navegación tranquila. La travesía no duró mucho, algo más de una hora, pero fue un tiempo suficiente para que la embarcación neumática a motor realizar un recorrido por la costa de Llucmajor, para volver después a puerto. Los niños saharauis, sin duda, disfrutaron de la jornada náutica.

Como es el sexto año que Guillem Daviu organiza este tipo de excursión su memoria está llena de anécdotas con los niños a los que ha paseado en barco. Pero sobre todo recuerda la reacción que tienen cuando él se dirige a ellos hablándoles en la lengua árabe. “Yo he estudiado árabe y se sorprenden que una persona de aquí conozca su lengua. Son niños muy cariñosos”, señala.

Realizaron un recorrido por la bahía de Palma / J.F.M.

Isabel Risco forma parte de la asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Baleares y se encarga de la organización de estos encuentros, que se realizan por invitación, ya que no les supone ninguna carga económica a los padres de acogida. Recuerda que la vida para estos menores es muy complicada, porque viven en sitios donde la vida es muy difícil y donde apenas tienen medios. “La mayoría de estos niños viven en tiendas de campaña, aunque son muy queridos por sus familias. Desde la asociación intentamos que pasen dos meses agradables y agradecemos este tipo de invitación”, señaló Risco.

Los niños disfrutaron de un día en barca navegando por las aguas de Mallorca / J.F.M.

Durante estas cinco semanas desde que los menores llegaron a la isla las familias organizan actividades para que se entretengan. Van a la playa o juegan a la piscina, ya que el objetivo es proporcionarles lo que en su país no pueden recibir de sus familias, porque apenas tienen nada. “Son muy agradecidos. Al principio son muy tímidos, sobre todo las niñas, pero poco a poco se van abriendo y son muy cariñosos con nosotros. Seguro que cuando se vayan lloraré porque los voy a añorar mucho”, señala una de las madres de acogida.

Aunque apenas hablan castellano, alguno de ellos ya intenta utilizar esta lengua para que le entiendan. Es el caso de Laabeda que no tuvo ningún reparo para ser entrevistado por la televisión. Apenas conoce algunas palabras del idioma, pero lo suficiente para dejar muy claro que se sentía entusiasmado en poder vivir una jornada náutica. “Espero ver algún pez muy grande”.

Sin duda, el año que viene el profesor jubilado volverá a sufragar una nueva excursión náutica por la bahía de Palma para que los niños del Sáhara tengan la oportunidad de conocer y poder disfrutar del mar mallorquín.