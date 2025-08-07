Salud pone en marcha las primeras videollamadas para atención en salud mental en Baleares

El Servicio de Salud pone en marcha 'Telesalud Mental', un plan piloto que incorpora la atención telemática en el seguimiento de pacientes con enfermedades mentales. El programa arranca con 16 profesionales de áreas como las Unidad de Conductas Adictivas (UCA) de Ponent y Jove, Unidades de Salud Mental (USM), así como de PsicoAP.

Este servicio permitirá realizar videollamadas con pacientes previamente atendidos de forma presencial y clínicamente estabilizados. Así, cada profesional atenderá a dos pacientes durante esta fase inicial. El objetivo es valorar el impacto del nuevo formato tanto en los usuarios como en el personal sanitario, recogiendo sensaciones, resultados clínicos y posibles mejoras en accesibilidad.

Cabe destacar que la iniciativa no está pensada para situaciones de crisis, sino para seguimientos periódicos, siempre que se den ciertas condiciones. Por ello, serán los profesionales quienes seleccionen a los pacientes para esta modalidad. El proyecto contará con la participación de una psiquiatra, una médica de familia, psicólogos y enfermeros especialistas en salud mental.

Las videoconferencias permitirán un entorno cómodo y privado para el paciente, conexión segura y mantenimiento de los "lazos terapéuticos". Estas se realizarán a través de la plataforma de telemedicina del sistema sanitario balear y se prevé que esté plenamente operativa en febrero de 2026, integrada en el Canal del Ciudadano. "Queremos evitar desplazamientos innecesarios, reducir estigmas y garantizar que una consulta psicológica desde casa sea tan normal como cualquier otra", explica la consellera de Salud, Manuela García, tras presenciar la primera conexión y presentar el programa piloto.

En esta misma línea, insiste en que el sistema "permitirá ver al paciente en tiempo real", algo que según la consellera, "ayuda a percibir mejor cómo se encuentra" y facilita un "seguimiento de calidad". Además, adelanta que el modelo se podría extender en el futuro a otras patologías más allá de la salud mental.