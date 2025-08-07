Salud descarta saturación hospitalaria pese al repunte de covid-19 en Mallorca

El Hospital Son Espases está registrando un leve repunte de casos de covid-19 en los meses de verano. También se han disparado las ventas de los test de diagnóstico, duplicando las cifras de principios de año. Sin embargo, las autoridades aseguran que la situación está bajo control.

En este sentido, la consellera de Salud, Manuela García, explica que "solo estamos en un 33% de saturación en urgencias" e insiste en que "no hay ningún tipo de presión".

En cuanto a la covid se refiere, indica que el virus está presente en "9 de cada 10.000 habitantes", cifra que considera propia del "período estival", pero "muy inferior a la que ocurrió en año anterior". Además, insta a la tranquilidad al "estar todos vacunados" y por tanto, "las defensas están muy aumentadas".

En esta misma línea, insiste en que el virus circula en "verbenas y actos multitudinarios" pero con "menos fuerza" que el año anterior. Además, la sintomatología sigue siendo "leve": "no existen casos urgentes, ni graves. Me parece que estamos en una situación que no hay que alarmarse".