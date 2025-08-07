Salud descarta saturación hospitalaria pese al repunte de covid-19 en Mallorca
La consellera de Salud, Manuela García, tranquiliza a la ciudadanía y comunidad sanitaria ante el aumento de casos de coronavirus
En Son Espases se están detectando 30 casos a la semana, el triple que a principios de julio
El Hospital Son Espases está registrando un leve repunte de casos de covid-19 en los meses de verano. También se han disparado las ventas de los test de diagnóstico, duplicando las cifras de principios de año. Sin embargo, las autoridades aseguran que la situación está bajo control.
En este sentido, la consellera de Salud, Manuela García, explica que "solo estamos en un 33% de saturación en urgencias" e insiste en que "no hay ningún tipo de presión".
En cuanto a la covid se refiere, indica que el virus está presente en "9 de cada 10.000 habitantes", cifra que considera propia del "período estival", pero "muy inferior a la que ocurrió en año anterior". Además, insta a la tranquilidad al "estar todos vacunados" y por tanto, "las defensas están muy aumentadas".
En esta misma línea, insiste en que el virus circula en "verbenas y actos multitudinarios" pero con "menos fuerza" que el año anterior. Además, la sintomatología sigue siendo "leve": "no existen casos urgentes, ni graves. Me parece que estamos en una situación que no hay que alarmarse".
- Los tribunales de Baleares dejarán de usar los topónimos en castellano: Adiós a Palma de Mallorca, Ibiza y Mahón
- Una mujer ataca a una jueza de Palma tras irrumpir en su despacho
- Plataforma per la Llengua exige al Real Mallorca que emita el carnet de socio en catalán y que integre esta lengua en todos sus canales de comunicación
- La restauración señala al 'encarecimiento del paquete avión-hotel' como causa del poco gasto de los turistas esta temporada en Mallorca
- Nuevos pisos de Mallorca: de 400.000 a 600.000 euros y sin mejoras en el precio en cuatro años
- Los padres de una niña responsabilizan a Salud de la muerte de su bebé por la tardanza en el traslado hospitalario
- Una profesora de alemán en Mallorca: «Soy docente, tengo una discapacidad y Educación me discrimina»
- Interinos docentes afectados por el nuevo criterio para otorgar vacantes se organizan para reclamar