Rescatan a 24 migrantes en una patera al sur de Cabrera

Palma

Un total de 24 personas han sido rescatados este jueves en una patera interceptada a tres millas al sur de Cabrera.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, el rescate ha tenido lugar a las 06.26 horas de este miércoles y se trata de un grupo de personas de origen subsahariano.

Han intervenido Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

