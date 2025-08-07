Rescatan a 24 migrantes en una patera al sur de Cabrera

Un total de 24 personas han sido rescatados este jueves en una patera interceptada a tres millas al sur de Cabrera.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, el rescate ha tenido lugar a las 06.26 horas de este miércoles y se trata de un grupo de personas de origen subsahariano.

Han intervenido Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.