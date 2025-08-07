Rescatan a 24 migrantes en una patera al sur de Cabrera
Palma
Un total de 24 personas han sido rescatados este jueves en una patera interceptada a tres millas al sur de Cabrera.
Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, el rescate ha tenido lugar a las 06.26 horas de este miércoles y se trata de un grupo de personas de origen subsahariano.
Han intervenido Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los tribunales de Baleares dejarán de usar los topónimos en castellano: Adiós a Palma de Mallorca, Ibiza y Mahón
- Una mujer ataca a una jueza de Palma tras irrumpir en su despacho
- Plataforma per la Llengua exige al Real Mallorca que emita el carnet de socio en catalán y que integre esta lengua en todos sus canales de comunicación
- La restauración señala al 'encarecimiento del paquete avión-hotel' como causa del poco gasto de los turistas esta temporada en Mallorca
- Nuevos pisos de Mallorca: de 400.000 a 600.000 euros y sin mejoras en el precio en cuatro años
- Una profesora de alemán en Mallorca: «Soy docente, tengo una discapacidad y Educación me discrimina»
- Interinos docentes afectados por el nuevo criterio para otorgar vacantes se organizan para reclamar
- Malestar por el proceso de interinos docentes: ANPE propone 'afinar' el trámite el próximo curso tras las quejas por no respetarse la puntuación