Los padres de una niña responsabilizan a Salud de la muerte de su bebé por la tardanza en el traslado hospitalario

Los padres de una niña que murió tres días después de nacer en el hospital de Son Llàtzer, en Palma, han presentado una demanda contra el Ib Salut, al que responsabilizan del óbito de la pequeña. El motivo de la demanda se centra en que los progenitores consideran que se tardó demasiado tiempo, más de nueve horas, esperando a que una ambulancia especializada trasladara a la pequeña del hospital de Son Llàtzer a Son Espases. Fue en el hospital de referencia, que cuenta con más medios, donde la niña fue operada de urgencia. Presentaba una grave infección abdominal. Los médicos tenían pocas esperanzas de que la pequeña saliera viva del quirófano, como así fue. Se comprobó que la niña había sufrido una enterocolitis necrotizante, cuyo porcentaje de provocar la muerte es muy elevado, sobre todo si se trata de recién nacidos con muy poco peso.

Este fatal desenlace ocurrió en el mes de marzo del año 2023. La madre esperaba gemelos y el parto, en principio, se desarrolló sin complicaciones. Los dos hermanos nacieron con poco peso. Sin embargo, a los tres días detectaron un empeoramiento de la niña. Los médicos sospecharon que sufría una grave infección abdominal y se optó por su traslado al hospital de Son Espases, para ser allí atendida por los especialistas pediátricos. Sin embargo, el traslado no se pudo realizar en ese momento. La orden se acordó a las seis de la mañana, hora en la que el neonato empezó a presentar graves síntomas.El traslado no se realizó hasta pasadas las tres y media de la tarde. Fueron más de nueve horas de espera. La razón de dicha tardanza es que la única unidad especializada en este tipo de traslado se encontraba en la isla de Eivissa. Hasta que no terminó el servicio no se pudo recoger a la niña de tres días y llevarla al hospital.

En Son Espases se confirmó la gravedad del diagnóstico. Los médicos realizaron toda clase de pruebas y confirmaron que sufría una perfusión en la pared abdominal. La situación era grave y se comunicó a los padres que la única posibilidad, aunque fuera escasa, era someter a la niña a una urgente operación. La intervención se realizó, a pesar de que la niña solo tenía tres días de vida, bajo anestesia epidural. Sin embargo, no fue suficiente para salvar a la niña. Solo se pudo declarar su muerte.

La familia entiende que la tardanza en el traslado fue un elemento fundamental en la muerte de la niña y por ello se responsabiliza a la administración pública de Baleares de dicho óbito. En la demanda se reclama una indemnización de 150.000 euros.

Sin embargo, los padres se enfrentan a unos informes médicos, firmados por especialistas, que consideran que el retraso en el traslado no fue la causa principal de la muerte de la niña. Los médicos consideran que el motivo de la pérdida de la vida fue la gravedad de la infección abdominal que sufría la pequeña y que, siguiendo las estadísticas en casos como este, el porcentaje de supervivencia es muy alto.

Los informes que salen en defensa de la actuación médicos son varios y por ello la administración sanitaria ha rechazado la reclamación previa que presentaron los padres.

En la demanda también se ha querido denunciar el desagradable trato que dispensaron los profesionales sanitarios a la madre de los gemelos. La mujer decidió que alimentaría a sus hijos con leche artificial. Según ella, esta decisión creó un clima “hostil e intimidatorio” hacia ella y su pareja, recibiendo del personal sanitario algunas “calificaciones denigrantes”. Los sanitarios le advirtieron que si los niños no recibían leche materna existía el peligro de que sufriera una lesión abdominal grave, como así ocurrió. Sin embargo, no hay la más mínima prueba que relacione la decisión de la madre de alimentar a su hija con leche artificial con la infección que sufrió. La administración sanitaria envió una carta a los padres disculpándose por el trato recibido durante el ingreso hospitalario.

Antes de que el juez se pronuncie sobre dicha demanda el caso ha sido planteado previamente ante el Consell Consultiu. Uno de sus juristas ha analizado la reclamación patrimonial formulada ante el servicio de Salud y alcanza la convicción de que el caso debe ser rechazado. Se considera, basándose en los informes médicos que aparecen en el expediente, que la muerte de la niña de tres días no está relacionada con la tardanza en el traslado de un hospital a otro. La causa está relacionada con la gravedad de la infección que presentaba la pequeña. Por ello se rechaza que se deba indemnizar a los padres, porque no se detecta ningún tipo de negligencia médica, ni falta de atención a la paciente.