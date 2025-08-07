Ola de calor en Baleares: Mallorca y las Pitiusas, en alerta amarilla

Mallorca y las Pitiusas estarán este jueves en alerta amarillo por calor por temperaturas que podrían alcanzar los 37 ºC en las horas centrales del día.

Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en el caso de Mallorca, el aviso amarillo se activará a las 12.00 horas y estará vigente hasta las 18.59 horas para el interior y norte y nordeste de la isla. Se esperan máximas de hasta 37ºC.

En Ibiza y Formentera se activará el aviso amarillo también a las 12.00 horas y estará vigente hasta las 18.59 horas. En el caso de las Pitiusas, el mercurio podría escalar hasta los 36ºC, con los valores más altos previsiblemente en el oeste de Ibiza.

Previsión para el jueves

La Aemet prevé para este jueves cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o ascenso de las diurnas en el norte de Mallorca.

El viento será en general flojo del sureste con brisas costeras débiles por la tarde en Mallorca.

Subida de temperaturas

Aunque Baleares queda al margen de la ola de calor que esta semana afecta a la Península, la Aemet prevé una subida de temperaturas a partir de este jueves. El ascenso de los termómetros se acenturá durante el viernes y el fin de semana.