Ola de calor en Baleares: Mallorca y las Pitiusas, en alerta amarilla
La Agencia Estatal de Meteorología anuncia un aumento de las temperaturas en Baleares a partir de este jueves
Mallorca y las Pitiusas estarán este jueves en alerta amarillo por calor por temperaturas que podrían alcanzar los 37 ºC en las horas centrales del día.
Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en el caso de Mallorca, el aviso amarillo se activará a las 12.00 horas y estará vigente hasta las 18.59 horas para el interior y norte y nordeste de la isla. Se esperan máximas de hasta 37ºC.
En Ibiza y Formentera se activará el aviso amarillo también a las 12.00 horas y estará vigente hasta las 18.59 horas. En el caso de las Pitiusas, el mercurio podría escalar hasta los 36ºC, con los valores más altos previsiblemente en el oeste de Ibiza.
Previsión para el jueves
La Aemet prevé para este jueves cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o ascenso de las diurnas en el norte de Mallorca.
El viento será en general flojo del sureste con brisas costeras débiles por la tarde en Mallorca.
Subida de temperaturas
Aunque Baleares queda al margen de la ola de calor que esta semana afecta a la Península, la Aemet prevé una subida de temperaturas a partir de este jueves. El ascenso de los termómetros se acenturá durante el viernes y el fin de semana.
- Los tribunales de Baleares dejarán de usar los topónimos en castellano: Adiós a Palma de Mallorca, Ibiza y Mahón
- Una mujer ataca a una jueza de Palma tras irrumpir en su despacho
- Plataforma per la Llengua exige al Real Mallorca que emita el carnet de socio en catalán y que integre esta lengua en todos sus canales de comunicación
- La restauración señala al 'encarecimiento del paquete avión-hotel' como causa del poco gasto de los turistas esta temporada en Mallorca
- Nuevos pisos de Mallorca: de 400.000 a 600.000 euros y sin mejoras en el precio en cuatro años
- Una profesora de alemán en Mallorca: «Soy docente, tengo una discapacidad y Educación me discrimina»
- Interinos docentes afectados por el nuevo criterio para otorgar vacantes se organizan para reclamar
- Malestar por el proceso de interinos docentes: ANPE propone 'afinar' el trámite el próximo curso tras las quejas por no respetarse la puntuación