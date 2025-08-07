La nueva parada de autobuses del aeropuerto de Palma entrará en funcionamiento este viernes

La nueva parada de los buses de la red TIB y de la EMT en el aeropuerto de Palma, en obras en los últimos meses, entrará en servicio a partir de este próximo viernes día 8 de agosto. De esta forma, todas las líneas de bus público tanto de la red interurbana TIB (líneas Aerotib) como urbana (EMT) se encontrarán en la nueva ubicación y permitirán ofrecer un mejor servicio y comodidad a los usuarios que esperan su bus.

Las obras para la construcción de esta nueva infraetstructura llevaban varios meses generando caos en las afueras de la terminal de llegadas debido al desvío de la calzada que se había hecho para poder llevar a cabo la remodelación. Así, tanto los coches que entraban o saían de la terminal, así como los autobuses, se veían en ocasiones envueltos en largos atascos debido a las obras de la nueva parada.

Las líneas del aeropuerto disponen de servicio desde primera hora de la mañana hasta medianoche y tienen una frecuencia media de paso de entre 45 o 50 minutos. La línea A11 reanudó el servicio en diciembre, mientras que el resto de líneas lo hicieron en los meses de marzo y abril. El servicio del aeropuerto tendrá a partir de ahora continuidad todo el año.

En el caso de la EMT, todas las líneas de la que dan servicio al aeropuerto de Son Sant Joan quedan ubicadas definitivamente en la nueva estación de autobuses, que se encuentra entre la terminal de llegadas y el edificio del aparcamiento. Estas son las líneas A1 (Aeroport–Centre Ciutat) y A2 (Aeroport–s’Arenal) —que ya estaban ubicadas en esta nueva terminal, en las paradas 547 y 1146 respectivamente— y la línea L34, que quedará instalada definitivamente en la parada 1985 a partir de este viernes.

Las tres paradas de la EMT se sitúan una junto a la otra, en un espacio delimitado, y en la misma estación se ubicarán también los vehículos del TIB que dan servicio al aeropuerto desde diferentes puntos de la isla.