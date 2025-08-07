La nueva parada de autobuses del aeropuerto de Palma entrará en funcionamiento este viernes

Esta nueva infraestructura, que aglutinará las paradas del TIB y de la EMT, estará a disposición de los usuarios tras meses de obras y caos circulatorio

Así es la nueva parada de autobuses del aeropuerto de Palma.

Así es la nueva parada de autobuses del aeropuerto de Palma. / CAIB

Jordi Sánchez

Jordi Sánchez

Palma

La nueva parada de los buses de la red TIB y de la EMT en el aeropuerto de Palma, en obras en los últimos meses, entrará en servicio a partir de este próximo viernes día 8 de agosto. De esta forma, todas las líneas de bus público tanto de la red interurbana TIB (líneas Aerotib) como urbana (EMT) se encontrarán en la nueva ubicación y permitirán ofrecer un mejor servicio y comodidad a los usuarios que esperan su bus.

Las obras para la construcción de esta nueva infraetstructura llevaban varios meses generando caos en las afueras de la terminal de llegadas debido al desvío de la calzada que se había hecho para poder llevar a cabo la remodelación. Así, tanto los coches que entraban o saían de la terminal, así como los autobuses, se veían en ocasiones envueltos en largos atascos debido a las obras de la nueva parada.

Las líneas del aeropuerto disponen de servicio desde primera hora de la mañana hasta medianoche y tienen una frecuencia media de paso de entre 45 o 50 minutos. La línea A11 reanudó el servicio en diciembre, mientras que el resto de líneas lo hicieron en los meses de marzo y abril. El servicio del aeropuerto tendrá a partir de ahora continuidad todo el año.

En el caso de la EMT, todas las líneas de la que dan servicio al aeropuerto de Son Sant Joan quedan ubicadas definitivamente en la nueva estación de autobuses, que se encuentra entre la terminal de llegadas y el edificio del aparcamiento. Estas son las líneas A1 (Aeroport–Centre Ciutat) y A2 (Aeroport–s’Arenal) —que ya estaban ubicadas en esta nueva terminal, en las paradas 547 y 1146 respectivamente— y la línea L34, que quedará instalada definitivamente en la parada 1985 a partir de este viernes.

Las tres paradas de la EMT se sitúan una junto a la otra, en un espacio delimitado, y en la misma estación se ubicarán también los vehículos del TIB que dan servicio al aeropuerto desde diferentes puntos de la isla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los tribunales de Baleares dejarán de usar los topónimos en castellano: Adiós a Palma de Mallorca, Ibiza y Mahón
  2. Una mujer ataca a una jueza de Palma tras irrumpir en su despacho
  3. Los padres de una niña responsabilizan a Salud de la muerte de su bebé por la tardanza en el traslado hospitalario
  4. Plataforma per la Llengua exige al Real Mallorca que emita el carnet de socio en catalán y que integre esta lengua en todos sus canales de comunicación
  5. La restauración señala al 'encarecimiento del paquete avión-hotel' como causa del poco gasto de los turistas esta temporada en Mallorca
  6. Nuevos pisos de Mallorca: de 400.000 a 600.000 euros y sin mejoras en el precio en cuatro años
  7. Una profesora de alemán en Mallorca: «Soy docente, tengo una discapacidad y Educación me discrimina»
  8. Interinos docentes afectados por el nuevo criterio para otorgar vacantes se organizan para reclamar

Consiguen liberar 13 de las 25 crías de autillo que han llegado este año a Menorca

Consiguen liberar 13 de las 25 crías de autillo que han llegado este año a Menorca

Desconvocan las movilizaciones en el transporte sanitario de Mallorca

Desconvocan las movilizaciones en el transporte sanitario de Mallorca

"En Cala Tuent mandan los turistas": el GOB denuncia la masificación turística por "mar y tierra" de la zona

"En Cala Tuent mandan los turistas": el GOB denuncia la masificación turística por "mar y tierra" de la zona

"En Cala Tuent mandan los turistas": el GOB denuncia la masificación turística por "mar y tierra" de la zona

"En Cala Tuent mandan los turistas": el GOB denuncia la masificación turística por "mar y tierra" de la zona

Los musulmanes de Mallorca, "indignados" ante el veto en Jumilla a eventos religiosos: "Es una historia de discriminación y racismo"

Los musulmanes de Mallorca, "indignados" ante el veto en Jumilla a eventos religiosos: "Es una historia de discriminación y racismo"

Baleares es la tercera comunidad con mayor crecimiento poblacional: aumentan los residentes extranjeros y se estancan los españoles

Baleares es la tercera comunidad con mayor crecimiento poblacional: aumentan los residentes extranjeros y se estancan los españoles

Baleares rompe en mayo otro récord de presión humana, con más de 1,81 millones de personas

Baleares rompe en mayo otro récord de presión humana, con más de 1,81 millones de personas

Salud pone en marcha las primeras videollamadas para atención en salud mental en Baleares

Salud pone en marcha las primeras videollamadas para atención en salud mental en Baleares
Tracking Pixel Contents