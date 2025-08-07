Los musulmanes de Mallorca, "indignados" ante el veto en Jumilla a eventos religiosos: "Es una historia de discriminación y racismo"

La reciente decisión del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), que ha prohibido el uso de instalaciones deportivas para eventos sociales, culturales y religiosos, ha generado una fuerte controversia y ha sido objeto de duras críticas por parte de la comunidad musulmana de Mallorca. La medida, aprobada con los votos de PP y Vox, impedirá la celebración de eventos como los rezos del fin del Ramadán o la Fiesta del Cordero, en estos espacios.

"Un ataque a la Constitución"

El primero en reaccionar ha sido el presidente de la Liga Musulmana de Mallorca, Francisco Javier Jiménez, quien ha calificado la decisión como un acto de "discriminación pura y llana" y "una historia de racismo e islamofobia". Jiménez ha expresado su profunda indignación, al destacar que la medida proviene de partidos en el gobierno que "no respetan la Constitución, no respetan las leyes del país, no respetan nada".

El presidente de la Liga Musulmana ha insistido en que esta medida no solo afecta a los musulmanes, sino que "va en contra de la misma Constitución española, la cual ampara la libertad religiosa". Ha calificado de "hipocresía" que los partidos que defienden la Carta Magna sean los mismos que "están atentando contra ella".

Un "problema social"

Aunque la comunidad musulmana es la principal afectada, Jiménez ha señalado que el problema tiene un alcance social más amplio. Ha instado a la sociedad a reflexionar sobre el camino que está tomando el país y a decidir si se quiere "vivir en una sociedad respetuosa o hacerlo en una sociedad racista e islamófoba".

A pesar de la gravedad de la situación, Jiménez ha manifestado su confianza en el Estado de derecho y ha anunciado que la Liga Musulmana estudiará "todas las medidas legales" que puedan tomarse contra la decisión del Ayuntamiento de Jumilla. Ha recordado que España cuenta con una ley de libertad religiosa y acuerdos con las confesiones, y que no se puede "gobernar contra la propia ley del país".

"A palabras necias, oídos sordos"

En la misma línea, el mallorquín converso Nur Bio, secretario de la mezquita ubicada en Pere Garau, ha manifestado la postura de la comunidad musulmana ante lo que considera un ataque. Bio ha calificado la medida de "absurdos inconstitucionales" que solo buscan "demonizar a un colectivo que es ciudadano español sencillamente".

El secretario ha expresado que la comunidad musulmana no va a entrar en debate con este tipo de informaciones, ya que considera que "solo tienen palabras necias, y a palabras necias oídos sordos". Ha advertido que todas estas declaraciones son, a su juicio, un "delito de odio" y ha vaticinado que, tarde o temprano, se les demandará y se les "depurará responsabilidades por todo lo que están diciendo ahora".

Los grupos de derecha muy probablemente o no tienen o no quieren saber de su propia historia, de la historia de un país donde más de mil años ha habido una gestión musulmana Nur Bio — Secretario de la mezquita ubicada en Pere Garau

Confianza en la legalidad

Ante la pregunta sobre el futuro de eventos como el rezo del fin del Ramadán en Germans Escalas, Bio ha respondido con tranquilidad: "Nosotros seguiremos pidiendo exactamente igual que siempre, tramitando los alquileres de los espacios que necesitemos para hacer las cosas que legalmente podemos hacer". Ha insistido en que la ciudadanía musulmana "intenta ceñirse a lo legal dentro de este país" y que toda la desinformación al respecto "tiene que caer algún día, más tarde o más temprano".

Finalmente, Bio ha criticado duramente a los grupos de derecha, a los que acusa de utilizar un discurso que "a lo único que mueve es a la separación, al racismo y a la islamofobia". Ha cuestionado la coherencia de estos grupos que, según él, se creen "muy nacionales" pero "muy probablemente o no tienen o no quieren saber de su propia historia, de la historia de un país donde más de mil años ha habido una gestión musulmana".