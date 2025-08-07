Interinos: La directora general de Personal Docente firmó la resolución definitiva horas antes de acabar el plazo para reclamar

MÉS per Mallorca ha denunciado este miércoles “graves irregularidades” en el proceso de adjudicación de vacantes a docentes interinos por parte de la conselleria de Educación. El partido ecosoberanista señala directamente a la directora general de Personal Docente y Centros Concertados, Joana Maria Cabrer, a quien acusan de firmar la resolución definitiva antes de que finalizara el plazo de presentación de reclamaciones y también antes de la resolución provisional, un error de forma grave que creen que podría derivar en la anulación del proceso, con el "caos" que eso podría suponer.

Según la información publicada en la web oficial del Govern, el plazo para presentar reclamaciones se extendía del 1 al 4 de agosto a las 15:00 h. Sin embargo, según denuncia MÉS y cómo ha podido comprobar este diario, Cabrer firmó la resolución definitiva el 4 de agosto casi tres horas antes (exactamente a las 12:08 h, dos horas y 52 minutos antes del cierre del periodo de alegaciones). El partido denuncia que la resolución provisional fue firmada a las 13:28 h del mismo día, es decir, una hora y veinte minutos después de la definitiva.

“Esto demuestra que el Govern no cree en los procedimientos, ni tenía intención de atender reclamación alguna por parte de los participantes”, ha afirmado el coordinador general y portavoz parlamentario de MÉS, Lluís Apesteguia. “Lo sucedido, sumado al resto de defectos del proceso de adjudicación, representa una falta de respeto intolerable hacia los interinos y sus derechos y al sistema educativo”, ha añadido Apesteguía, que pide a la presidenta Prohens que se implique personalmente para solucionar esta situación y dar "garantías y derechos" a los participantes en el procedimiento: "No puede ser que el Govern actúe con esta falta de rigor y responsabilidad".

Desde MÉS han solicitado la comparecencia urgente en el Parlament de la directora general y exigen que el Govern tome medidas para corregir el procedimiento y depure responsabilidades políticas. “Si este procedimiento se declara nulo justo antes del inicio de curso, ¿quién asumirá la responsabilidad del caos que se generaría, de los derechos vulnerados de los interinos y de los perjuicios causados al alumnado?”, se ha preguntado Apesteguia.

Esta denuncia llega en un contexto de creciente malestar entre un grupo aspirantes, tal como ha venido recogiendo este diario en los últimos días. Decenas de docentes se consideran perjudicados por una novedad introducida este año: la prioridad otorgada a los interinos cesados de vacante, que así han obtenido plaza por delante de gente con más puntuación. Esta prelación ha generado malestar.