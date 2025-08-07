Consiguen liberar 13 de las 25 crías de autillo que han llegado este año a Menorca

El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, situada en Menorca, ha liberado 13 crías de autillo de las 25 que han llegado esta temporada a la isla. Gracias a la colaboración ciudadana y de técnicos del COFIB y GOB Menorca, las criaturas se han recuperado completamente y han podido regresar al medio natural, concretamente a la montaña de El Toro.

El autillo, también conocido como mussolet, es una especie protegida nocturna más pequeña de Baleares. Destaca por su vuelo silencioso, su dieta basada en insectos y pequeños mamíferos y su presencia anual en zonas rurales, agrícolas y urbanas. Muchas de estas aves sufren situaciones críticas en épocas veraniegas, llegando a tener problemas de superviviencia. Pero, según afirma una nota de prensa, la labor del Centro de Recuperación y a algunos ciudadanos ha hecho que las 13 crías liberadas hayan sido bien atendidas, aliemntadas y cuidadas hasta su completa recuperación.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha agradecido la labor de los centros de recuperación del Govern, afirmando que "son una herramienta de conservación de la biodiversidad del archipiélago" y que, "gracias a ellos, disponemos de una segunda oportunidad a otros ejemplares de la fauna silvestre que probablemente no habrían sobrevivido sin su ayuda". Asimismo, Torres incita a la población que "si se detecta cualquier animal herido, es necesario llamar al 112, al COFIB y al Servicio de Protección de Especies de la Conselleria de Agricultura".

Además del mussolet, el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre trabaja en la recuperación de otro tipo de aves, como el gorrión común, los vencejos, los verderones, los jilgueros, las lechuzas o los cernícalos.