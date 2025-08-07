El Gob ha sido imprescindible, pero ya no

Mallorca ha sufrido ataques de la barbarie destructora con anterioridad, el problema es que ahora no tiene quien la defienda. Y este «ahora» del actual Govern de Vox abarca por supuesto a los ocho años del Pacto de Progreso en Autopistas, que ha esterilizado para siempre a la izquierda local. De ahí el ajustado balance del Gob tras la dolorosa y cara pérdida de su recurso judicial, «Condenados por defender Mallorca».

El Gob que desataba la envidia de Greenpeace, a la que aplastaba en influencia y militantes, ha sido imprescindible en la defensa de Mallorca. Donde solo puede emplearse el tiempo pretérito, porque hoy cabe preguntarse con tristeza para qué sirve la organización ecologista. Su connivencia con el Pacto culpable «de un turismo que ha excedido todos los límites» ha sido tristemente contagiosa.

El Gob ha perdido el prestigio de que disfrutó con todo merecimiento. Sus iniciativas aterraban al antiguo PP interclasista, pero la intimidad con partidos chaleteros como Podemos los ha condenado a la irrelevancia frente al Govern de Vox. Además, corren malos tiempos radicales para un ecologismo ornitológico o incluso racional. En la Mallorca donde quien no está vendiendo una casa no puede ni comprarla, las manifestaciones antiturismo se alejan de la masa crítica porque han quedado en manos de colectivos esotéricos, o que relegan a la isla a un mero eslabón del resto del planeta.

El problema de un Gob por debajo de sus capacidades es que tapona el afloramiento de una fuerza efectiva contra la última fase de la destrucción de la isla, salvo que se decrete el vacío absoluto de la insensibilidad ciudadana. Mientras tanto, el Tribunal Superior avala al aeropuerto de Palma como una ciudad sin ley, capaz de camuflar de maquillaje una ampliación brutal que no hubiera tolerado ni el Ayuntamiento de las «declaraciones responsables». Entre el Gob desfalleciente y el TSJ que siempre falla en contra de su isla, todavía hay clases. Por eso toca contribuir.