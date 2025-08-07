Educación celebra como un éxito el proceso de adjudicación de interinos pese a las críticas

La conselleria de Educación ha celebrado como un éxito la cobertura del 98,5% de las plazas vacantes para docentes interinos en Balears, pese a las críticas que han trascendido en los últimos días por parte de Més per Mallorca y por grupos de aspirantes que denuncian irregularidades y trato preferente a ciertos colectivos.

Por un lado, Més ha denunciado que la directora general de Personal Docente, Joana Maria Cabrer, firmó la resolución definitiva del proceso antes incluso de que terminara el plazo de alegaciones, lo que podría, según afirman, haber dejado en situación de indefensión a parte de los aspirantes. Sobre esta información, la Conselleria ha asegurado en una nota de prensa que la resolución definitiva se publicó una vez resueltas todas las alegaciones recibidas y que "las horas de firma que constan en los documentos responden a procesos internos que no comprometen la validez ni la transparencia del procedimiento". Por otro, el malestar de varios interinos por la introducción de nuevos criterios de prioridad que han permitido a personas con menos puntuación obtener plaza por delante de otras con más experiencia.

En este contexto, el Govern ha anunciado en una nota de prensa que ya se han adjudicado 4.064 de las 4.127,5 plazas ofertadas en los distintos trámites de adjudicación realizados a lo largo de julio y principios de agosto, lo que supone una cobertura del 98,5%. Solo en el último trámite urgente, cerrado este miércoles, se han adjudicado 131 plazas de las 186,5 que quedaron pendientes tras el primer proceso.

En total, sumando ambos trámites de adjudicación de vacantes para el curso 2025-2026, se han cubierto 2.408 plazas de las 2.464 ofertadas inicialmente en los centros educativos de las islas. Por islas, en el trámite urgente se han adjudicado 59,5 plazas en Mallorca, 17 en Menorca, 44,5 en Eivissa y 10 en Formentera.

En la nota de prensa, el conseller Antoni Vera celebra que "se ha cubierto casi la totalidad de plazas y los interinos podrán planificar con tiempo su incorporación a los centros". Aun así, el titular ha asegurado que su departamento trabaja en la implementación de nuevas herramientas informáticas para mejorar la gestión del proceso en futuras convocatorias.

ANPE valora positivamente el proceso

Desde el sindicato ANPE, por su parte, valoran positivamente el resultado del proceso. En un comunicado, se han mostrado satisfechos con la cobertura del 98% de las plazas y han considerado que los pluses de insularidad a partir de septiembre y la doble adjudicación han incentivado la participación del profesorado, permitiendo cerrar el proceso con un mes de antelación al inicio del curso.

También destacan la simplificación del trámite, la actualización de listas y la zonificación como factores clave para evitar las 6.000 renuncias del curso pasado. El sindicato advierte, sin embargo, de que el trámite de septiembre estará cargado de sustituciones y ha animado a Educación a preparar la cobertura de plazas en materias de difícil cobertura mediante profesorado experto o especialista.