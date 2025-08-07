Detenido por agredir a su pareja frente a sus dos hijos en Cala en Porter

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente agredir a su pareja y a la hermana de esta en presencia de sus dos hijos menores de edad en la urbanización de Cala en Porter.

Fue un agente fuera de servicio quien, mientras paseaba junto a su mujer por la zona, observó que un hombre estaba propinando empujones y agarrando de los brazos a su pareja.

La hermana de la agredida intentó mediar y fue también golpeada por su cuñado, todo ello en presencia de los dos hijos menores de edad de la pareja, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Balears.

El agente, destinado en la comisaría de Maó, se identificó como policía, pero el sospechoso hizo caso omiso, por lo que procedió, junto a su mujer, que no es policía, a reducirlo empleando la fuerza mínima indispensable, reteniéndole hasta la llegada de los agentes que le detuvieron.

El interviniente y su pareja tuvieron que ser atendidos por las lesiones ocasionadas por el arrestado. La mujer, concretamente, sufrió una fractura en un dedo.

La víctima manifestó que no era la primera vez que su pareja la sometía a este tipo de malos tratos y aseguró que tenía miedo de él.

Esta denuncia se suma a las ya procesadas este año en Balears, que ya se convirtió en la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de víctimas de violencia machista durante el primer trimestre de 2025, con 23,2 víctimas por cada 10.000 mujeres. Cifra solo superada por Navarra, con una tasa de 28,8 por cada 10.000 mujeres.