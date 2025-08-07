La compraventa de casas se ha estancado en Baleares

Baleares es la comunidad con los precios más elevados de la vivienda en sus diferentes modalidades. Al mismo tiempo, es también la región española que registra una mayor estancamiento en la compraventa de casas, a falta de decidir si existe una conexión entre ambos fenómenos. Esta parálisis en relación al resto del país se desprende de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que no vienen lastrados por el sesgo de las plataformas interesadas en multiplicar operaciones y precios.

El INE acaba de publicar las cifras de compraventas de viviendas correspondientes al pasado mes de junio. Estas transacciones se incluyen en la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad, que contemplan asimismo las variantes de donaciones o herencias. El tráfico inmobiliario en España sigue disparado, con un aumento en las ventas de casas que supera el 18 por ciento de las registradas durante el mismo mes del año anterior.

Frente a un ritmo de crecimiento estatal al borde del estallido, las compraventas de viviendas en Baleares solo crecieron en junio en un 1,2 por ciento, por comparación con idéntico periodo del año anterior. La comunidad se sitúa a la cola de la evolución del mercado inmobiliario español. La siguiente autonomía en ralentización es Navarra, con un 1,5 por ciento. Le sigue Madrid, que ya triplica ampliamente al archipiélago con un 3,7 por ciento de subida.

Los datos oficiales comparados suponen un jarro de agua fría frente al pálpito económico balear, que parece dominado en exclusiva por los cambios de propiedad inmobiliarios. Además, los datos de junio no suponen una anomalía, sino que confirman una tendencia ya establecida por el INE en lapsos mensuales anteriores.

A falta de dirimir si los precios de las viviendas se han vuelto disuasorios, las cifras recogidas por el INE en mayo ya avanzaban la evolución confirmada al mes siguiente. El cuarenta por ciento de aumento del número de operaciones registrado en España, en el penúltimo periodo tabulado, se reducía en Baleares a solo un 19 por ciento. No se alcanzaba ni la mitad del valor medio y, en una trayectoria asentada en junio, el archipiélago también era la comunidad más renqueante del país. En abril, y siempre según el Instituto, el archipiélago experimentaba un retroceso de once puntos en relación al tráfico en el mismo mes de 2024.

Si acaso, la ruptura entre los ritmos español y balear de crecimiento se ha acentuado en junio. El volumen de tráfico estatal crece quince veces más rápidamente que el regional, de nuevo en abierta contradicción con el ambiente de euforia mercantil reinante en torno a la vivienda.

Baleares encabeza un enfriamiento del mercado que se caracteriza por una tendencia al acompasamiento entre las regiones de crecimiento frenético y pausado. El archipiélago está acompañado en la cola de la tabla por comunidades de matriz turística como Canarias (14 por ciento), Andalucía (15) o Valencia (12). A cambio, el tráfico se dispara en Cantabria (42), Aragón (38) o Castilla y León (35). Aunque las cifras concretas matizan la exuberancia del desplazamiento, puede hablarse de una traslación de la fiebre del ladrillo a las autonomías de la España vaciada.

La pausa en Baleares sería benéfica en una comunidad que no estuviera volcada sin matices hacia el intercambio de propiedades. Los datos del INE asentados en los dos últimos meses establecen que el aumento de compraventas apenas si iguala el crecimiento demográfico de la comunidad, que también se sitúa por encima del uno por ciento anual.

Los datos reseñados corresponden al «número de compraventas de viviendas» tabulado por el INE. El frenazo en Baleares se advierte con mayor claridad en el apartado de «número total de fincas transmitidas» por todos los medios. En este apartado, el archipiélago se adentra inesperadamente en cifras negativas, con un retroceso del 0,9 por ciento que asocia a la comunidad balear con las tres autonomías que han perdido más pulso.

La disección de los datos en bruto varía según los intereses de los sectores afectados. En principio, los vendedores de Baleares mantienen sus pretensiones económicas, alentados por los análisis que decretan que no se ha llegado al techo de los precios. Al mismo tiempo, los compradores potenciales se sienten frenados por cifras inalcanzables, o aguardan un enfriamiento de las cotizaciones.