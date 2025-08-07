"En Cala Tuent mandan los turistas": el GOB denuncia la masificación turística por "mar y tierra" de la zona Actualizado: 07/08/2025 18:28 Ver galería > El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) denuncia que en Cala Tuent "manda el turismo" y "no existe protección de las personas ni la convervación del entorno". Además, considera que la zona está "aparentemente protegida" pero no por ello está "ausente de la masificación turística".

"En Cala Tuent mandan los turistas": el GOB denuncia la masificación turística por "mar y tierra" GOB El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) denuncia que en Cala Tuent "manda el turismo" y "no existe protección de las personas ni la convervación del entorno". Además, considera que la zona está "aparentemente protegida" pero no por ello está "ausente de la masificación turística".

"En Cala Tuent mandan los turistas": el GOB denuncia la masificación turística por "mar y tierra" GOB El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) denuncia que en Cala Tuent "manda el turismo" y "no existe protección de las personas ni la convervación del entorno". Además, considera que la zona está "aparentemente protegida" pero no por ello está "ausente de la masificación turística".