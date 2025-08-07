Baleares es la tercera comunidad con mayor crecimiento poblacional: aumentan los residentes extranjeros y se estancan los españoles

En términos absolutos, 359.196 residentes en Baleares nacieron fuera del país, mientras que 891.890 lo hicieron en territorio español

Ciudadanos en el centro de Palma.

Ciudadanos en el centro de Palma. / DM

Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

La población residente en Baleares sigue creciendo y alcanza ya los 1.251.747 habitantes, según los datos provisionales publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este aumento del 0,42 % en el segundo trimestre del año, respecto al anterior, sitúa al archipiélago como la tercera comunidad autónoma con mayor crecimiento poblacional de España, solo por detrás de Aragón (0,91 %) y la Comunitat Valenciana (0,50 %).

El dato más significativo de este incremento lo protagoniza la población nacida en el extranjero, que ha crecido un 3,42 % respecto a julio del año pasado, multiplicando por tres el ritmo de crecimiento de los nacidos en España, que apenas ha variado (+0,07 %).

En términos absolutos, 359.196 residentes en Baleares nacieron fuera del país, mientras que 891.890 lo hicieron en territorio español. En cuanto a la nacionalidad, 268.212 personas tienen pasaporte extranjero, lo que representa un aumento anual del 1,84 %, frente a los 982.874 de nacionalidad española, que han crecido un 0,79 %.

Por nacionalidades

Según los datos, 3.340 ciudadanos nacidos en Colombia se establecieron en Baleares entre enero y junio, lo que convierte a este colectivo en el más numeroso entre los nuevos residentes extranjeros en el archipiélago. Les siguen los argentinos, con 1.930 llegadas, y los marroquíes, con 1.170.

El informe también muestra el otro lado del fenómeno: la emigración. Baleares registra un volumen considerable de salidas en el mismo periodo, encabezadas también por ciudadanos colombianos, con 730 personas que abandonaron las islas en el primer semestre. A continuación figuran los alemanes, con 470 salidas, y los italianos, con 420.

El reparto por sexo se mantiene equilibrado: 50,13 % de la población son mujeres (627.229 personas), y el 49,87 % hombres (623.857).

Este dinamismo demográfico en las islas se alinea con la tendencia española. A nivel estatal, la población aumentó en 119.811 personas en el segundo trimestre del año, alcanzando los 49.315.949 habitantes a 1 de julio de 2025. Este incremento, según el INE, se explica casi exclusivamente por la llegada de personas nacidas en el extranjero, que ya superan los 9,6 millones, una cifra superior a la de personas con nacionalidad extranjera (7,05 millones), debido a los procesos de adquisición de la nacionalidad española.

Mallorca alcanza los 971.369 habitantes, lo que supone un incremento del 0,92 % en el último año. Ibiza registra un crecimiento del 1,8 %, con 165.289 residentes, mientras que Menorca suma 102.880 habitantes, un 0,78 % más que el año anterior. Por el contrario, Formentera es la única isla que pierde población, con una caída del 0,35 % hasta los 11.548 habitantes.

