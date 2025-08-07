Baleares es la tercera comunidad con mayor crecimiento poblacional: aumentan los residentes extranjeros y se estancan los españoles

La población residente en Baleares sigue creciendo y alcanza ya los 1.251.747 habitantes, según los datos provisionales publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este aumento del 0,42 % en el segundo trimestre del año, respecto al anterior, sitúa al archipiélago como la tercera comunidad autónoma con mayor crecimiento poblacional de España, solo por detrás de Aragón (0,91 %) y la Comunitat Valenciana (0,50 %).

El dato más significativo de este incremento lo protagoniza la población nacida en el extranjero, que ha crecido un 3,42 % respecto a julio del año pasado, multiplicando por tres el ritmo de crecimiento de los nacidos en España, que apenas ha variado (+0,07 %).

En términos absolutos, 359.196 residentes en Baleares nacieron fuera del país, mientras que 891.890 lo hicieron en territorio español. En cuanto a la nacionalidad, 268.212 personas tienen pasaporte extranjero, lo que representa un aumento anual del 1,84 %, frente a los 982.874 de nacionalidad española, que han crecido un 0,79 %.

Por nacionalidades

Según los datos, 3.340 ciudadanos nacidos en Colombia se establecieron en Baleares entre enero y junio, lo que convierte a este colectivo en el más numeroso entre los nuevos residentes extranjeros en el archipiélago. Les siguen los argentinos, con 1.930 llegadas, y los marroquíes, con 1.170.

El informe también muestra el otro lado del fenómeno: la emigración. Baleares registra un volumen considerable de salidas en el mismo periodo, encabezadas también por ciudadanos colombianos, con 730 personas que abandonaron las islas en el primer semestre. A continuación figuran los alemanes, con 470 salidas, y los italianos, con 420.

El reparto por sexo se mantiene equilibrado: 50,13 % de la población son mujeres (627.229 personas), y el 49,87 % hombres (623.857).

Este dinamismo demográfico en las islas se alinea con la tendencia española. A nivel estatal, la población aumentó en 119.811 personas en el segundo trimestre del año, alcanzando los 49.315.949 habitantes a 1 de julio de 2025. Este incremento, según el INE, se explica casi exclusivamente por la llegada de personas nacidas en el extranjero, que ya superan los 9,6 millones, una cifra superior a la de personas con nacionalidad extranjera (7,05 millones), debido a los procesos de adquisición de la nacionalidad española.

Mallorca alcanza los 971.369 habitantes, lo que supone un incremento del 0,92 % en el último año. Ibiza registra un crecimiento del 1,8 %, con 165.289 residentes, mientras que Menorca suma 102.880 habitantes, un 0,78 % más que el año anterior. Por el contrario, Formentera es la única isla que pierde población, con una caída del 0,35 % hasta los 11.548 habitantes.