Baleares rompe en mayo otro récord de presión humana, con más de 1,81 millones de personas

Baleares registró el pasado 30 de mayo la presencia de 1.816.629 personas, lo que supone un incremento respecto al año anterior del 1,27% y romper un nuevo récord de presión humana para el quinto mes del año, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Balear de Estadística (Ibestat).

El día de mayor presión humana en mayo

De hecho, en todo el mes la cifra no bajó de las 1.637.427 personas del día 6 y la media se situó en 1.702.028 personas, un 0,88% menos que mayo de 2024.

La cifra máxima registrada el 30 de mayo representa un 1,27% más que el máximo número de personas contabilizadas el mismo mes de al año pasado, con 22.831 personas más.

Por islas, en mayo de 2025, en el día de mayor presión humana en Mallorca se alcanzaron las 1.360.551 personas; en Menorca, 161.659 personas; en Ibiza, 276.185 personas, y en Formentera, 22.317 personas.