Baleares reduce su consumo de tabaco tras el incremento de 2024

A Baleares le está costando doblegar la tendencia al alza en el consumo de tabaco, pero tras cerrar el pasado año con un incremento en relación con 2023, durante los seis primeros meses del presente ejercicio se han comercializado en las islas más de un millón de cajetillas de cigarrillos menos que en el mismo periodo de 2024, y ello en pleno debate respecto a si es mejor adoptar nuevas medidas restrictivas o es mejor apostar por la concienciación.

Durante los seis primeros meses del presente año, en el archipiélago se han adquirido 31,9 millones de cajetillas, frente a los 33 millones del mismo periodo de 2024, según los datos facilitados por el ministerio de Hacienda, lo que supone una rebaja de un 3,5% .

Pero es igualmente significativo que esta reducción se está dando en la totalidad de las modalidades del tabaco. Así, en el caso de los cigarros se ha pasado de los 19 millones de unidades durante el primer semestre del pasado año a los 18,4 millones de la entrada del presente ejercicio; en la picadura para liar se ha bajado de los 129.779 kilos de 2024 a los 122.267 de 2025, y en la picadura para pipa esa reducción ha ido de los 24.377 a los 23.440 kilos.

Evolución anual

La bajada de este año contrasta con los datos de 2024. Si en todo 2021 la venta de cajetillas de cigarrillos alcanzó en el archipiélago los 61,1 millones, en 2022 (año de la salida de la pandemia en el que la actividad económica balear se disparó con el denominado efecto ‘botella de champán’) se elevó hasta los 71,8 millones, para bajar hasta los 71,3 millones en 2023 y cerrar el conjunto de 2024 con 71,5 millones de cajetillas, una evolución al alza centrada en esta modalidad de tabaco frente al recorte del resto.

Hay que apuntar que la reducción en la demanda de cigarrillos durante los cinco primeros meses del presente ejercicio está teniendo un carácter generalizado en el conjunto de las comunidades autónomas.

La demanda de tabaco desciende en todas sus modalidades / B. Ramón

Esta tendencia a la baja (provisional a la espera de lo que suceda durante los meses punta de la temporada turística, dado que 2024 también se inició con una evolución descendente para luego repuntar) se produce en un momento en el que está sobre la mesa el debate sobre la necesidad de aplicar medidas más restrictivas contra el consumo de tabaco, tal y como se ha venido reclamando desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), mientras que sectores como la restauración balear abogan por la concienciación frente a la prohibición.

Debate abierto

De este modo, desde la AECC se insiste en la necesidad de que se prohíba el consumo de tabaco en terrazas de bares y restaurantes y en las playas, al igual que en el interior de vehículos si viajan menores en ellos.

Además se considera que deberían adoptarse medidas contra lo que se define como el «humo digital», es decir la promoción del hábito de fumar en las redes sociales, a veces a través algunos ‘influencers’.

El argumento esgrimido, en palabras del presidente de la AECC en Baleares, José Reyes, es que el tabaco es un «producto que acorta la vida de las personas». Se señala también la necesidad de extender las medidas restrictivas a otros que se consideran igualmente perjudiciales para la salud, como los cigarrillos electrónicos y los vapeadores.

En el lado opuesto, desde las asociaciones de restauración, como es el caso de la balear, se defiende una política de concienciación frente a las medidas restrictivas, y se ha expuesto recientemente una encuesta encargada por Hostelería de España, en la que se asegura que el 70% de los españoles respalda esa postura.

Desde la asociación Restauración-CAEB se ha promovido que las terrazas de los establecimientos de este sector sean espacios libres de humo, pero siempre con carácter voluntario.