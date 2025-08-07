Desconvocan las movilizaciones en el transporte sanitario de Mallorca

El comité de empresa, integrado por CCOO, UGT, USAE y FS-TES, y la dirección de Gestión Sanitaria y Asistencial de Baleares (Gsaib) han ratificado el principio de acuerdo al que llegaron el martes, y los trabajadores han desconvocado las movilizaciones en el transporte sanitario de Mallorca de forma definitiva.

Reunión en el Tamib para cerrar el acuerdo

Ambas partes se han reunido este jueves en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib) para concretar los términos del acuerdo preliminar alcanzado a inicios de esta semana.

Reivindicaciones laborales aceptadas

Fuentes sindicales han indicado a Europa Press que el documento, que recoge las principales reivindicaciones de los trabajadores, ha recibido el visto bueno tanto del comité de empresa como de la dirección de Gsaib.

El acuerdo también ha sido avalado por la Dirección General de Función Pública, que debía valorar si los cambios en las clasificaciones profesionales tenían respaldo jurídico. Aunque el Govern ha dado luz verde, elaborará ahora un informe oficial al respecto.

Concretamente, el acuerdo contempla que tanto los empleados de la central como del transporte programado que estén cualificados como técnicos de emergencias sanitarias (TES) sean reconocidos oficialmente como tal. Hasta ahora, este reconocimiento solo se aplicaba a los trabajadores del servicio urgente.

Mejoras en descansos y dietas

El documento también incluye mejoras en los descansos durante las horas de comida —una cuestión que generaba problemas—, la equiparación de dietas entre distintos trabajadores y el compromiso de estabilizar las plantillas mediante la convocatoria de oposiciones el próximo año.

Aunque el acuerdo ya es firme, la empresa deberá notificar el contenido a los tres comités de empresa —Mallorca, Menorca e Ibiza y Formentera— para su ratificación final por parte de los trabajadores.

Fuentes sindicales han asegurado que este último trámite, que se llevará a cabo en los próximos días, saldrá adelante sin oposición por parte de los empleados.