"Hace de agencia de viajes": críticas al Consell de Mallorca por organizar su sexto viaje para jóvenes en dos años

Desde la entrada del PP y Vox en el equipo de gobierno del Consell de Mallorca, en los dos últimos años se han producido cambios significativos en las políticas y actividades dirigidas a la población joven de la isla. En febrero de 2024, de la mano de la entonces directora insular de Juventud, Alicia Vinaixa, el Consell promocionó su primer viaje a la nieve para jóvenes. En abril del mismo año, Carmen Ripoll sustituyó a Vinaixa al frente de la dirección insular, sin que ello alterara la línea seguida hasta el momento: desde entonces y hasta la fecha, se han organizado cinco viajes más para jóvenes -seis en total-, financiados parcialmente por el propio Consell de Mallorca.

El primero de ellos llevó a los jóvenes a la nieve, con una financiación pública del 70 % del coste total de la expedición: seis días y cinco noches de esquí en Andorra para personas de entre 18 y 25 años por 303 euros. El Consell se gastó 42.000 euros para 61 plazas. Fue, además, un viaje polémico no solo por el coste, sino porque en aquel momento se dio a conocer que el presidente de la institución, Llorenç Galmés, había coincidido esquiando en la misma pista y en las mismas fechas.

En septiembre del año pasado, el departamento de Presidencia -con Antoni Fuster a la cabeza y el apoyo de Ripoll- anunció el segundo de los viajes organizados por el Consell: una ruta juvenil por el Camí de Cavalls, en Menorca, con condiciones similares a la escapada a Andorra, aunque esta vez por unos 95 euros. Esta misma semana, la institución insular ha hecho pública la segunda edición de esta ruta, ahora con el doble de plazas: 100.

Ya en enero de 2025, se promocionó la segunda edición del viaje a la nieve, en la que se triplicó el número de plazas disponibles, pasando de 61 a 183. Dividido en dos turnos, el precio se redujo hasta los 287 euros.

Por último, a principios de junio, el Consell anunció un nuevo formato de viajes para jóvenes, denominados 'Multiaventura Jove' y 'Junior', “con el objetivo de ampliar la oferta de ocio activo y saludable durante los meses de verano, fomentando la convivencia, el crecimiento personal y el descubrimiento del entorno natural en un entorno fuera de Mallorca”, según explicaron en un comunicado. Multiaventura Jove, dirigida a jóvenes de 18 a 30 años, y Multiaventura Junior, para adolescentes de 15 a 17 años, llevará a los inscritos a participar en “un completo programa de actividades como paintball, descenso de barrancos y visita cultural, rafting y excursión en 4x4, trekking e hidrospeed, así como una jornada final en el parque de atracciones PortAventura”, en el Pallars Sobirà, en Lleida, Cataluña.

El desarrollo de estas actividades con financiación pública, sumado a la línea de actuación que ha venido siguiendo el Consell en materia de juventud, ha desatado las críticas del PSIB, desde donde se ha acusado a la institución insular de estar convirtiéndose “en una agencia de viajes”.

Un "enfoque superficial" de las políticas de Juventud

Para los socialistas, esto "vuelve a poner al descubierto el desierto organizativo y de gestión de la Dirección Insular de Juventud, que como únicas iniciativas conocidas ha promovido viajes a la nieve, a un parque de aventuras y ahora a Menorca".

La consellera socialista Bea Gamundí ha alertado del peligro que conlleva no considerar entre las políticas de juventud aspectos como la falta de vivienda, la formación, el acceso al mercado laboral o la salud mental, "una omisión que reduce la competencia de Juventud a hacer de agencia de viajes".

Gamundí ha criticado el "abandono de las políticas sociales y emocionales en favor de actividades de ocio que ha orquestado Fuster" y el "enfoque superficial del gobierno insular en relación con las políticas juveniles".

Desde las Juventudes Socialistas de Mallorca, su secretario general, Joan Méndez, ha afirmado que “no es posible que el ocio sea la principal hoja de ruta de las políticas de juventud de la institución que tiene las competencias en Mallorca”. El recientemente elegido como máximo responsable de los jóvenes socialistas de la isla ha insistido en “el error del Consell, que no aborda temas que realmente preocupan a la juventud, como la emancipación, las condiciones laborales que sufren -como en el caso de las prácticas no remuneradas-; tiempo para el ocio siempre tendremos, pero no se puede dar la espalda a los problemas reales de la juventud de nuestra isla”.

El Grupo Socialista ha presentado un conjunto de propuestas, como un Plan integral de bienestar emocional infantojuvenil, la creación de una red pública de Espacios Comunitarios, subvenciones bienales para proyectos municipales de salud mental y educación afectivo-sexual, así como ayudas para jóvenes que estudian fuera de la isla.

“Este gobierno del Consell de Mallorca dice no a todo aquello que realmente mejora la vida de los jóvenes. No a la salud mental, no a las becas de estudio, no a mejorar los centros juveniles... Es inadmisible e irresponsable”, ha sentenciado Gamundí. “Nosotros no cejaremos: lucharemos para que la juventud mallorquina reciba la atención y las oportunidades que merece, mientras que el Consell insiste en enviar a unos cuantos a Menorca o a esquiar al Pirineo".