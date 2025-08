Los trabajadores del aeropuerto de Palma protestan por las deficientes condiciones laborales

Alrededor de un centenar de trabajadores del aeropuerto, que pertenecen a la empresa Groundforce, perteneciente al grupo Globalia, se han concentrado esta mañana en las instalaciones de Son Sant Joan para denunciar las deficientes condiciones laborales que padecen. Se trata de los trabajadores que dan servicio al pasajero, desde el momento en el que llega a la terminal, hasta que sube al avión. La protesta ha sido organizada por los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y USO, ya que las reivindicaciones son conjuntas. “La situación que tenemos en estos momentos es insostenible. Existe un grave problema de falta de personal y ello provoca que los empleados tengamos que asumir una gran sobrecargo de trabajo”, explicó Gabriel Saldés, uno de los representantes sindicales.

En la protesta denunciaron que son tan malas las condiciones laborales de estos trabajadores de Groundforce que hay muchos empleados, con amplia experiencia, que han decidido abandonar la empresa, para dedicarse a otra profesión. Esta situación esta ocasionando graves problemas para contratar empleados. “Están contratando a trabajadores sin ninguna experiencia, ni conocimiento, ya nadie les ha formado. Esto obliga a los empleados con más experiencia a asumir un mayor grado de responsabilidad”.

Los trabajadores no se plantean de momento una huelga / J.F.M.

El otro representante sindical, Pablo Garrido, coincidió en que la situación de los trabajadores es “insostenible, porque cada vez hay más compañías aéreas a las que prestamos servicio y cada vez somos menos personal”. Denunció que la empresa está contratando a personal a diez horas a la semana, mientras que el resto tiene que realizar horas extras para cubrir todos los servicios. En estos momentos la plantilla de Groundforce en el aeropuerto de Palma es de alrededor de unas 1.200 personas, pero el representante sindical calcula que para dar un servicio de calidad a los pasajeros, sin provocar situaciones de explotación laboral, sería necesario contratar a otras 600 personas más.

El sindicalista confirmó que esta reivindicación laboral, antes de convocar la protesta, se hizo llegar a la empresa, pero no se ha planteado ninguna solución al conflicto. “Nos dicen que no pueden hacer mucho porque los beneficios de esta concesión pública son muy limitado. Nos responden que la empresa no está ganando dinero con este concesión”.

Los trabajadores, de momento, no se plantean la convocatoria de una huelga, pero no descartan nuevas movilizaciones. “Queremos una solución urgente a nuestro problema laboral. Queremos trabajar, pero en unas condiciones dignas, no como lo que estamos sufriendo en estos momentos”, señaló.

Los representantes sindicales denunciaron las precarias condiciones laborales que padecen / J.F.M.

Marga Alomar, representante del comité de empresa, detalló también que la situación laboral de la plantilla se degradó hace cuatro años. Pidió “una vuelta a la profesionalidad de este servicio, ya que la formación casi no existe y el aeropuerto necesita profesionales cualificados para dar servicio y seguridad. Es mucha la responsabilidad que se asume en todas las operaciones aéreas”, recordó.

La sindicalista denunció la falta de respeto hacia esta profesión, al tiempo que aseguró que las condiciones económicas son muy deficientes. “Reclamamos un retorno a la profesionalidad, un respeto al trabajo aeroportuario, a sus trabajadores, y que se establezcan unos turnos coherentes”. Alomar denunció que, en muchas ocasiones, los trabajadores, sobre todo los que están en las pistas, están obligados a sufrir temperaturas muy altas y la empresa no adopta ninguna medida para asistir a los empleados. “No podemos depender de una empresa que solo te proporciona agua. En la zona de llegadas han puesto decenas de toldos para los pasajeros, que valen mucho dinero, pero de los trabajadores nadie se acuerda de que están sufriendo temperaturas muy altas”.