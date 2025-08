Una influencer revela los errores más comunes al visitar Mallorca, pero así puedes evitarlos sin molestar a residentes

Mallorca es, sin duda, uno de los destinos estrella del Mediterráneo, pero su popularidad conlleva riesgos cuando los visitantes no llegan preparados. Así lo ha explicado una creadora de contenido que ha compartido en redes sociales los seis errores más frecuentes que cometen los turistas. Junto a sus advertencias prácticas, conviene también sumar una mirada desde el lado del residente, para que el turismo no solo sea eficiente, sino también respetuoso.

Seis errores, y seis soluciones para todos

Uno de los fallos más repetidos es no alquilar coche con antelación. En temporada alta, los vehículos de alquiler se agotan rápidamente y lo poco que queda suele ser caro. Reservar con tiempo da libertad para explorar, explica la influencer. Pero esa libertad también debe ser usada con cabeza: si viajas en grupo, comparte coche. Además, consulta el tráfico en Google Maps y haz caso a los paneles informativos de ocupación en playas y zonas naturales para evitar contribuir a los atascos o a la saturación de espacios ya colapsados.

También es común pensar que el transporte público cubre toda la isla, cuando en realidad muchas de las playas más bonitas o pueblos con encanto no son accesibles en autobús. Además, en verano los buses suelen ir llenos o pueden pasar de largo si no hay plazas libres. Por eso, conviene planificar bien si no se dispone de coche. Eso sí, si optas por el transporte público, no subas con bañadores mojados o sin camiseta, cede el asiento a mayores y sé consciente de que muchos residentes lo usan para ir a trabajar.

Otro error es no comprar entradas por adelantado para atracciones populares como el Tren de Sóller o las Cuevas del Drach. Son lugares con capacidad limitada, y quedarse sin ticket es habitual en temporada alta. Pero además, comprar online evita hacer largas colas físicas y reduce el colapso en los accesos, lo cual beneficia tanto al visitante como al residente, que ve cómo su entorno habitual se transforma en una zona saturada en cuestión de horas.

Un clásico que se repite cada verano: aparcar mal, en zonas prohibidas o reservadas. Las líneas azules suelen indicar zonas de pago con tiempo limitado, las amarillas prohíben aparcar, y algunas calles son solo para residentes. Muchos visitantes cometen infracciones sin saberlo, lo que genera conflictos y bloqueos en barrios enteros. Aprender cómo funciona la señalización local y usar parkings habilitados (aunque sean de pago) es una forma básica de convivencia. Recuerda: tu coche no es más importante que la entrada al garaje de alguien que vive ahí todo el año.

También se da el caso de turistas que, por ahorrar, reservan hoteles en zonas remotas y sin conexión, pensando que todo está “cerca”. Luego descubren que están atrapados sin coche, dependiendo de taxis caros o caminatas eternas. La influencer advierte de que eso puede arruinar el viaje. Pero además, esta búsqueda de alojamiento barato en áreas residenciales puede tensionar el día a día de los vecinos, especialmente si se trata de pisos turísticos ilegales. Revisa que el alojamiento esté regulado y valora opciones sostenibles.

Y, por último, el error más frecuente y menos obvio: sobreplanificar el viaje con la idea de ver cinco playas en un solo día. Lo que parece eficiencia se convierte en pérdida de tiempo entre atascos, parkings llenos y estrés. “Menos es más”, aconseja la influencer. Y desde la perspectiva local, también: cuantas menos rutas superpobladas, menor es el impacto ambiental y mayor el disfrute de todos. Elige bien y quédate más tiempo en cada sitio.

Los consejos de esta influencer ayudan a tener una mejor experiencia como turista. Pero cuando se completan con una actitud de respeto hacia la isla y sus residentes, el resultado es aún más positivo.