Un informe jurídico cuestiona que el Govern pueda prohibir el alquiler de barcos privados

La pasada semana, con el apoyo de todo el sector náutico de Baleares, el Govern aprobó un decreto por el que prohibía el alquiler turístico de embarcaciones particulares. De esta forma, el Ejecutivo, aprobaba una normativa de forma urgente y salía al paso de una ley estatal que sí permite dicho alquiler de yates particulares durante un periodo de tres meses.

Antes de la aprobación de dicho decreto sobre el chárter náutico el Govern que preside Prohens solicitó, por vía de urgencia, un dictamen jurídico al Consell Consultiu. Sobre la mesa existía la posibilidad de que Baleares pisara competencias estatales sobre esta materia de alquiler, al regular una actividad que afecta a la navegación, ya que la ley que pretendía aprobar el Ejecutivo únicamente se podía aplicar en las islas, pero había que tener en cuenta que las embarcaciones afectadas por esta medida no solo podían navegar por aguas del archipiélago, sino que podían hacerlo por otras zonas marítimas. Es decir, el Ejecutivo balear prohibía este alquiler solo en Baleares, pero no evitaba que otras embarcaciones, alquiladas en otras zonas del país, pudieran navegar y trasladarse a aguas de las islas.

La ponencia sobre esta urgente actuación normativa le correspondió al presidente del Consultiu, el catedrático Felio Bauzá, que amparó la decisión del Ejecutivo, al entender que el Govern sí tenía competencias para controlar la actividad náuticas en las islas, que englobaba la cuestión del alquiler de embarcaciones particulares. Sin embargo, esta ponencia técnica no ha contado con el apoyo de todos los vocales del Consultiu. Tres de los juristas, que son precisamente los que fueron propuestos por el PSOE, han emitido un voto particular, que únicamente tiene un efecto simbólico, que cuestiona que el Govern de Prohens pueda regular esta actividad del chárter náutico, porque interpretan que el decreto pisa una normativa nacional.

Esta ley estatal, que sí permite este alquiler de las embarcaciones particulares (aunque en un periodo de tiempo limitado) entrará en vigor el próximo día 15 de agosto. Al tener conocimiento de esta ley la mayor parte del sector náutico de Baleares, coincidiendo con la posición del Govern, se posicionó en contra de esta normativa, entendiendo que causaba un grave daño al turismo de Baleares, aumentando la saturación de visitantes.

Este reglamento nacional lo que hace es impulsar una nueva norma de ordenación de la navegación marítima y, en teoría, afectaba a todas las comunidades autónomas. Al Estado le corresponde en exclusiva la competencia sobre el transporte marítimo que se realiza entre las comunidades autónomas. Sin embargo, cuando se trata de regular la actividad de recreo que se desarrolla en aguas interiores la ordenación de la navegación corresponde en exclusiva a la comunidad autónoma, en este caso la de Baleares.

La ponencia mayoritaria aprobada por el Consultiu respalda la decisión del Govern al prohibir el alquiler de las embarcaciones e interpreta que dicha actividad está amparada por el decreto que regula la actividad turística. Es decir, interpreta que la ley autonómica no solo debe regular el alquiler de viviendas o la actividad hotelera, sino que también debe extenderse hacia la actividad del alquiler de yates privados. Por lo tanto, el órgano de consulta, en su mayoría, sí avala la decisión del Ejecutivo.

Sin embargo, es evidente que no se trata de una interpretación jurídica respaldada por todos los vocales del Consultiu. Esta ponencia ha sido aprobada por un voto particular que han firmado los consejeros Antonio Diéguez, Lourdes Aguiló y Maria Ballester. Los tres juristas consideran que el alquiler de los yates privados no se puede prohibir a través de un decreto que únicamente se puede aplicar en Baleares. Los tres vocales sostienen que la competencia que regula el alquiler de las embarcaciones particulares es una competencia única del Estado y, por lo tanto, la comunidad autónoma no tiene potestad para prohibirla. “La habilitación para determinar el uso comercial de una embarcación de recreo, realizada al amparo de la competencia estatal sobre navegación marítima y de la marina mercante, no puede ser dejada sin efecto invocando la materia de turismo”, señala el voto particular. Y en este sentido, este dictamen jurídico interpreta que, teniendo en cuenta que la regulación de la marina mercante corresponde en exclusiva al Estado, la comunidad autónoma no tiene capacidad para limitar el transporte marítimo. Se asegura que el Estado es el responsable “de la ordenación y control de la flota civil, la seguridad de la navegación y la de la vida humana en el mar, el salvamento, o la inspección técnica de la embarcación”.

La conclusión que defienden estos tres juristas es que una embarcación puede cambiar de uso privado a comercial, siempre que se cumplan una serie de obligaciones establecidas en la norma estatal y que dichas condiciones se deberían aplicar en todo el Estado, por lo que esta actividad, es decir, el alquiler de los barcos privados, no debería estar prohibido en Baleares. “Si una embarcación está autorizada de forma temporal a pasar de uso privado a comercial, con la autorización concedida por la administración marítima dependiente del Estado, no es posible que una comunidad autónoma lo deje sin efecto, porque sostenga que tiene competencias en transporte marítimo entre puertos de la comunidad”. Y concluye el dictamen recordando que las barcas que se alquilan a particulares, en ningún caso, tienen limitada la navegación por aguas interiores.

Cabe recordar que el Gobierno de Madrid reculó sobre este asunto, acordando que a partir del año próximo Baleares sí podía regular esta actividad del chárter náutico. Es decir, autorizaba a su prohibición. La razón de esta autorización se basaba en la situación de saturación que afecta a las islas durante los meses de verano.