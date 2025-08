Detectan una invasión de ratas en el centro de reclusión es Pinaret de Marratxí

El centro de menores de es Pinaret, en Marratxí, sufrió hace varios días una invasión de ratas de gran tamaño, que ha provocado la indignación, no solo de los trabajadores, sino también de los internos y de sus familiares.

Esta instalación pública depende del Govern, pero su gestión la realiza la fundación s’Estel, cuya gerente recibió hace varios días una carta, firmada por la mayor parte de la plantilla, en la que se detallaba las graves deficiencias que sufre el centro, no solo por la invasión de los roedores, sino por otras anomalías que están afectando sobremanera a la moral de los trabajadores, que llevan meses denunciando el clima de violencia que se está viviendo casi a diario en es Pinaret.

Las ratas han sido localizadas tanto en el exterior, como en el interior del centro. Desde la conselleria de Asunts Socials se aseguró ayer que la empresa ordenó realizar una operación de desratización de la instalación, asegurando que los roedores no habían entrado en el interior de las áreas donde se encuentran los menores recluidos. Se aseguró que los roedores fueron vistos en la zona del huerto, que está muy próxima a un torrente y que la actuación preventiva que se realizó por parte de una empresa especializada fue suficiente. Sin embargo, las fotografías a las que ha tenido acceso este periódico demuestran que los roedores sí han entrado en las áreas donde habitan los internos. Han aparecido heces en las estanterías donde se colocan los juegos que utilizan los educadores para realizar tareas con los internos. También han aparecido ratas muertas en algunas zonas interiores de es Pinaret, aunque es cierto que la mayoría de roedores campaban por las áreas exteriores de la instalación de reclusión.

Una rata muerta en el interior de un pasillo del centro / J.F.M.

Sin embargo, lo más grave que padece en estos momentos es Pinaret, según señalan los propios trabajadores, no son las ratas, sino que se centra en las complicadas condiciones que vienen sufriendo en los últimos meses, y que ha justificado que los educadores hayan organizado varias protestas callejeras para que se conozca cuál es la situación que padecen. En la carta escrita a la gerente se le vuelve a reiterar la grave situación de falta de personal para atender a los cerca de 80 internos que residen en estos momentos en el centro, sometidos a un plan de reclusión por los delitos que han cometido. Son muchas las bajas labores que se producen y estas bajas no se cubren. Tan grave es la situación que hace pocos días los internos, muchos de ellos muy violentos, estuvieron atendidos por un solo educador y por una auxiliar, debido precisamente a la falta de personal. Por fortuna, solo fue una situación temporal y no hubo que lamentar ningún incidente violento de gravedad que, por otra parte, se producen casi a diario.

Encuentran heces de rata en una estantería que utilizan los internos / J.F.M.

Los trabajadores consideran que la operación de limpieza de las ratas no ha sido suficiente y aseguran que se siguen viendo roedores. Algunas familias han señalado a los trabajadores que no tiene sentido que a los chicos los obliguen a abandonar sus casas y los lleven a vivir a un lugar rodeado de ratas.

Otra de las situaciones que los trabajadores denuncian es que los alimentos que se sirven a los internos son escasos y en la mayoría de ocasiones son de muy mala calidad. Los internos se quejan con frecuencia de la mala calidad de la comida y los educadores han detectado que esta situación aumenta el nivel de tensión entre los menores y adolescentes que están recluidos en el centro.

La mayoría de ratas muertas fueron localizadas en el exterior de es Pinaret / J.F.M.

Hace pocas semanas los trabajadores de es Pinaret decidieron abandonar las protestas debido a que habían alcanzado un acuerdo con la empresa y con la Conselleria. Hacía años que venían reclamando el cobro de un plus de peligrosidad, por las difíciles condiciones que tenían que sufrir a diario por el comportamiento violento de los internos. La empresa aceptó la propuesta de los trabajadores y se acordó entre ambas partes un plus mensual de alrededor de 300 euros al mes. También se reconocía este derecho desde principios de año. Por lo tanto, los empleados debían cobrar este complemento a partir de la nómina de este mes, pero no lo han hecho. Desde la Conselleria se les ha indicado que, debido al cambio de consellera, ya que este departamento de Asuntos Sociales está en estos momentos dirigido por Sandra Fernández, se tiene que volver a discutir este tema. La conselleria ha citado a los representantes sindicales para una reunión el próximo mes. Por lo tanto, en la próxima nómina tampoco se verá reflejado este incremento salarial que fue una de las últimas decisiones que acordó Catalina Cirer con los trabajadores antes de ser cesada como consellera. Los trabajadores no alcanzan a entender que se tenga que volver a negociar unos avances laborales que fueron aprobados, y firmados, por ambas partes. En cualquier caso están dispuestos a seguir protestando si finalmente se decide denegarles este plus de peligrosidad.