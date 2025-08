Una profesora de alemán en Mallorca: «Soy docente, tengo una discapacidad y Educación me discrimina»

Ana de Castro es profesora funcionaria de la especialidad de alemán. Padece una enfermedad autoinmune crónica que le supone 12 dolencias asociadas y una discapacidad de un 34%, además de tener a cargo una hija con discapacidad.

Desde 2018 batalla con Educación en el plano administrativo (por cuestiones relacionadas con su hija y su situación laboral) y ahora ha denunciado a Educación en Inspección de Trabajo y en el Defensor del Pueblo por discriminación por no facilitarse una plaza adaptada su situación. Se plantea incluso acudir a la vía penal. «Educación me discrimina, a mí y a mi hija, por tener una discapacidad», concluye esta funcionaria, que lamenta tener que estar de baja cuando ella quiere trabajar.

La profesora concluye que está siendo discriminada porque Educación tiene y ha tenido opciones de arreglar su situación, sostiene. En julio envió una carta al conseller Antoni Vera informándole de su caso y de los pasos que planea dar, incluyendo una posible denuncia penal.

Tiene plaza en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Calvià, pero el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Personal Docente señaló en un informe de 2024 que su salud se estaba viendo afectada y que por ello se recomendaba su traslado a una plaza adaptada. Pero, denuncia, la única alternativa que se le ofrece es en Ibiza, lo que para ella no es una solución aceptable debido a su situación médica (que la tiene en Son Espases prácticamente cada semana en diferentes unidades especializadas) y familiar, con una hija que requiere especial atención y que tiene también una nutrida agenda de revisiones médicas.

Preguntado por este caso, fuentes oficiales de Conselleria han indicado que además de Calvià también se le han ofrecido plazas en Inca y Manacor. De Castro replica que en el papel no se le han ofrecido estas dos opciones, pero señala que igualmente no se adaptan a su situación al no poder pasar mucho tiempo sentada y por tanto no poder conducir mucho, dado que uno de los efectos de la enfermedad que padece es que se le inflaman las articulaciones, causándole dolor y requiriendo infiltraciones frecuentes.

Su traumatólogo de Son Espases lo ha reflejado ya en varios informes (el último, de este mismo año), desaconsejándole conducir: «La actividad laboral debería realizarse cerca de su domicilio y sin necesidad de conducción».

La profesora ha registrado ya 55 notificaciones en Educación y tiene documentado cada paso dado desde que inició su lucha en 2019 por una reducción de jornada que solicitó para atender a su hija y que de primeras le fue denegada.

El caso llegó hasta el Consell Consultiu y De Castro cree que ese enfrentamiento (en tiempos del conseller Martí March) y la reprimenda que recibió Conselleria por su actuación son el origen del trato que recibe desde entonces: «Me cierran todas las puertas, un año fui la única candidata para una plaza en el Institut d’Estudis a Distància y no me la concedieron argumentado que no había pasado el curso de capacitación, pero nunca vi las rúbricas».

Insiste en que Educación tiene opciones para resolver su situación. Narra que la plaza de Ibiza que le ofrecen se había adjudicado a una docente finalmente reubicada en Mallorca (en la EOI de Palma) por tener un hijo pequeño: «A ella le reconocen su derecho a la conciliación pero a mí me niegan mis derechos, cuando ella podría cubrir mi plaza en Calvià y yo ir al centro de Palma», señala. Su incomprensión se multiplica al ver que ahora se ha adjudicado media plaza a una interina en la EOI de Palma.

«Tengo tres carreras, un máster y un doctorado, tengo un cerebro y quiero trabajar», subraya la profesora, que recuerda además que en su especialidad faltan docentes. «En vez de garantizarme los derechos previstos por la ley por ser una persona con discapacidad parece que me boicotean», lamenta.