"Se vende chalet ocupado ilegalmente por 836.000 euros": Viviendas en situación irregular se ofertan en Mallorca a precios desorbitados

El mercado inmobiliario en Mallorca, conocido por sus precios elevados y su atractivo para inversores, está siendo testigo de un fenómeno cada vez más preocupante: la venta de viviendas ilegalmente ocupadas a precios que, en muchos casos, rozan lo incomprensible, llegando incluso a superar el valor de propiedades libres de cargas y en buen estado. Un reciente análisis de portales inmobiliarios revela una disparidad asombrosa, con inmuebles okupados ofertándose por cifras casi millonarias, a menudo anunciadas como gangas.

La punta de lanza de esta controvertida tendencia es un chalet de sa Torre (Llucmajor), anunciada por la desorbitada cifra de 836.000 euros en un anuncio en el que explícitamente se advierte de que es una «oportunidad de inversión» porque el inmueble está okupado. El anunciante aclara que «el precio ya ha sido ajustado debido a esta circunstancia» -lo que pretende hacer pensar que es un chollo- y que «no aplicaría dicho precio si en el momento de formalización de la escritura pública el inmueble se encontrara libre de ocupantes». Se advierte, además, de la «imposibilidad de visitar el interior» y de que las «fotografías pueden no corresponderse con el estado actual del inmueble». Y es que en las imágenes puede verse un amplio chalet, muy luminoso, con varias terrazas, jardín y piscina.

Si continuamos con la búsqueda [que realizamos seleccionando un filtro -que exista ya es significativo-que explica que ocupada ilegalmente significa que alguien vive en la vivienda sin contrato vigente ni permiso del propietario del inmueble], a 38 kilómetros en coche, en Inca, concretamente en Son Amonda, aparece en venta otra casa independiente. Esta tiene una dimensión de 150 metros cuadrados, cuatro habitaciones y en su descripción se advierte de nuevo que no se puede acceder al interior y también que «las fotografías y las características del activo pueden no ajustarse al estado actual». La descripción del inmueble no tiene desperdicio, ya que se anuncia como una «excelente oportunidad de adquirir esta magnífica casa en Inca, un lugar que ofrece calidad de vida y tranquilidad».

El comprador, el responsable

En Palma, la situación no es diferente. Una casa de tan solo dos habitaciones y 69 metros cuadrados se vende okupada por 249.600 euros. El mensaje lanzado por el anunciante evidencia las complicaciones, ya que enfatiza que dadas sus circunstancias, «no es apta para compradores que requieran financiación hipotecaria». Además, advierte que el comprador «será responsable de los trámites y gastos relacionados con la desocupación del inmueble».

Chalet okupado con piscina en sa Torre, en venta por 836.000 euros. / DM

Otro piso en Ciutat, en Bons Aires, se vende por 290.000 euros. El inmueble, una cuarta planta sin ascensor de 93 metros cuadrados, también presenta una situación compleja. Aunque se indica que el precio ya se ha determinado en base a las «circunstancias» (la okupación), se advierte al comprador que «obtenga asesoramiento profesional y legal antes de adoptar la decisión de compra.» Además, se revela que el inmueble está arrendado a un tercero con un contrato vigente hasta febrero de 2026, lo que añade otra capa de dificultad a la transacción. La descripción es clara: el inmueble se transmite «como cuerpo cierto y a tanto alzado», y el adquirente asumirá la «situación física y estado de conservación», así como las «discrepancias entre la realidad física y la realidad registral y catastral.» En esencia, el comprador adquiere un problema.

La verdadera perplejidad surge al comparar estos precios desorbitados con los de viviendas okupadas en zonas menos cotizadas o con propiedades libres de cargas. En barrios como Son Gotleu y La Soledat, también en Palma, los precios por este tipo de viviendas son significativamente menores. Un piso en la calle Santa Florentina, con tres habitaciones y 66 metros cuadrados, se vende okupado por 52.000 euros. En La Soledat, una primera planta de 68 metros cuadrados se oferta por 81.000 euros.

Pero la diferencia de precios con propiedades no okupadas es lo más abrumador de todo. Un piso recién reformado de 80 metros cuadrados y tres habitaciones en Son Cladera, por ejemplo, se vende por 245.000 euros. Y el contraste más flagrante es el de un chalet adosado, sin okupar también, en Sóller. Tiene 219 metros cuadrados y cuatro habitaciones, y se ofrece por 325.000 euros.

La realidad de estos anuncios refleja la existencia de un mercado paralelo donde la okupación de viviendas se convierte en un factor para la especulación. Se piden, en ocasiones, más por viviendas okupadas y con problemas legales inherentes que por inmuebles que se encuentran en condiciones normales de venta. La «oportunidad» de inversión se transforma, en muchos casos, en una apuesta de alto riesgo con un incierto retorno.