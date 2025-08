Prohens: "Tenemos una temporada turística de 10 meses y la valoraremos cuando acabe el año"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, señala que todavía es pronto para hacer una valoración de la temporada turística en Baleares. La líder popular asegura que a 4 de agosto "no es prudente" pronunciarse respecto a esta cuestión, recalcando que la época de llegada de visitantes se ha desestacionalizado y ya no solamente hace referencia a los meses de julio y agosto. "Las temporadas no acaban el 31 de agosto, tenemos una temporada de 10 meses y creo que hay que hacer el cómputo de la valoración cuando acabe el año", expresa Prohens.

Asimismo, la presidenta incide en la necesidad de "cambiar la forma en cómo valoramos las temporadas" en las islas. "Si las continuamos valorando en cuánto a número de visitantes al final estamos poniendo el acento sobre aquello en lo que no tenemos que ponerlo que es sobre el volumen. La valoración cualitativa es muy pronto para hacerla, pero la haremos cuando toque y tengamos todos los datos de gasto de per cápita, económicos y de puestos de trabajo", argumenta.

"Crecer en valor, no en volumen"

Prohens apuesta por la desestacionalización de la temporada como una estrategia para el cambio de modelo "hacia el valor y no el volumen". "El aumento del año pasado respecto al anterior se produjo precisamente en los meses fuera de temporada alta, por tanto, una situación de contención. El año pasado, aunque el crecimiento fue de un 6% en el cómputo anual, el crecimiento de gasto per cápita por turista fue superior al 13%. Yo creo que es uno de los objetivos dentro de la agenda de transición este cambio de modelo hacia el valor y no el volumen", afirma la presidenta.

3 millones para el RCD Mallorca

Por otro lado, el Govern, a través de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (AETIB), y el Consell, a través de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca, han llegado a un acuerdo de patrocinio con el RCD Mallorca por valor de 3 millones de euros en tres años para promoción turística. Por su parte, desde Més per Mallorca han votado en contra de este acuerdo mientras que el PSOE se ha abstenido.