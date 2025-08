Interinos docentes afectados por el nuevo criterio para otorgar vacantes se organizan para reclamar

Interinos docentes que se han visto afectados por la preferencia de adjudicación de plaza a los cesados de una vacante se han organizado para reclamar contra este nuevo criterio que creen "arbitrario" y que genera "situaciones injustas", como candidatos que se han visto superados en las listas por compañeros con menos puntos.

Varios afectados, que en el trámite de julio han tenido menos margen para elegir de lo que pensaban teniendo en cuenta la puntuación que acumulaban o que incluso se han quedado sin plaza, se han personado esta mañana en la conselleria de Educación para presentar una reclamación de forma presencial. Otras más, más de 70 personas, han conformado un grupo en Facebook en el que comparten sus experiencias personales, además de un modelo de reclamación común.

El documento señala que efectivamente la convocatoria del proceso recoge que tendrán preferencia para elegir los docentes cesados de una vacante, pero la reclamación se aferra al hecho de que el Anexo 4 de la resolución recoge que solo permite dar preferencia a interinos cesados de plazas de tres años si manifiestan previamente la vacante concreta que desean ocupar. Por ello, argumenta el modelo de reclamación que animan a cada afectado a presentar, al habérsele ofrecido la plaza en el trámite telemático y adjudicarse finalmente a un candidato con menor puntuación, "se incumplió tanto esa normativa específica como los principios de mérito, igualdad y objetividad en el acceso a la función pública".

"El criterio de preferencia genera adjudicaciones totalmente arbitrarias, basadas, en la mayoría de los casos, en el hecho fortuito de que interinos con poca o menor puntuación obtienen la plaza a lo largo del curso, si no al final", indica el texto: "Es decir, un interino con poca puntuación que, por suerte, ha obtenido este tipo de plaza de tres años, por ejemplo, en mayo, si es cesado, tendrá preferencia sobre otro con mayor puntuación en el curso siguiente, lo cual es manifiestamente injusto y totalmente arbitrario".

Por otro lado, los afectados también señalan una discrepancia de interpretación con Educación respecto al año en que se tendría que haber producido el cese de la vacante para que verse beneficiado por el trato prioritario.

En la mesa sectorial en la que se aprobó la convocatoria, se abordó esta medida para dar cierta estabilidad a los trabajadores y a los centros y compensar a los interinos que perdían una vacante. Cabe recordar que debido a las normas contra el exceso de temporalidad entre el personal público, ningún interino puede permanecer más de tres años en una misma plaza. Cada año unos mil interinos son cesados de su vacante por motivos varios y son una minoría los que agotan los tres años.

La novedad de introducir este trato prioritario ha generado malestar entre muchos interinos que han visto que les superaban en las listas personas con menos puntuación.

Además de este nuevo criterio, el trámite de adjudicación de vacantes de este año ha traído importantes cambios, empezando por su vuelta al mes de julio. Educación celebró el viernes haber cubierto 2.277 vacantes, el 92,5% de las ofertadas. Consellería confía en cubrir ahora en un trámite urgente (al que solo pueden optar aspirantes que no hayan participado en el de julio, incluyendo a los que no cumplen requisitos mínimos como el máster de formación de profesorado) a las 186,5 que quedaron sin cubrir en el primer proceso. En septiembre se abrirá el trámite de sustituciones y se estima que saldrán alrededor de un millar.