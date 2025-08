IB3 vuelve a emitir películas en castellano

La Obra Cultural Balear (OCB) acusa a la dirección de IB3 de incumplir el Estatuto de Autonomía y la Ley de normalización lingüística después de que la cadena vuelva a incorporar en su parrilla películas en castellano.

En este sentido, la entidad también señala que la ley de IB3 indica que "la programación del Ente Público debe cumplir las funciones de servicio público y debe contribuir a la normalización de la lengua y la cultura propia de Baleares. La lengua vehicular de toda la programación es el catalán, de acuerdo con lo que disponen el Estatuto de Autonomía y la Ley de normalización lingüística, respetando las modalidades lingüísticas propias de la lengua. Estos requisitos también son aplicables a la producción audiovisual del ente y de las empresas filiales prestamistas».

Según declaraciones del presidente de la OCB, Antoni Llabrés, IB3 nació con el objetivo de reforzar las señas de identidad de las islas y atender adecuadamente sus necesidades informativas, entre otras finalidades de carácter social y cultural.

"IB3 no puede funcionar al margen de lo que marca la ley y una televisión autonómica no tiene ningún sentido si no tiene arraigo en el territorio. La apuesta lingüística de IB3 no es una opción, es un mandato que debe cumplirse y que debe ir en el sentido de reforzar la normalización lingüística de la lengua catalana. No tiene ningún sentido que los ciudadanos de las islas paguen un servicio que pueden encontrar en castellano en cientos de canales", determinan desde la OCB.

Por ello, la entidad reclama una rectificación inmediata por parte del director del ente, Josep Codony, y lamenta el "cambio de rumbo" de la cadena desde la llegada de la nueva dirección.

Documental 'Norats

Esta no es la primera polémica en relación con la nueva dirección. Cabe recordar que, en su debut como director general de IB3, Codony ordenó quitar cuanto antes de la parrilla de la televisión pública balear una miniserie recién estrenada sobre dos mallorquines perseguidos por los falangistas durante la Guerra Civil española. Se trata de Norats, basada en la historia real de un padre y su hijo escondidos durante trece años en la Serra de Tramuntana huyendo del franquismo.