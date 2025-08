Familias vulnerables de Mallorca disfrutan de los campus de verano de entidades: «Mi situación es difícil, y trabajar tranquila porque sabes que tu hijo se lo pasa bien, es maravilloso»

Los campus de verano pueden ser mucho más que una simple distracción para los niños durante las vacaciones. Para las familias vulnerables, estos programas son una herramienta crucial para la conciliación, el crecimiento personal y el apoyo integral.

Para madres como Isabel, este tipo de programas estivales han sido un salvavidas. Con dos hijos (Tiago, de seis años, y Javier, de once) y un trabajo a tiempo parcial, compaginar la vida familiar con su objetivo de terminar sus estudios se había vuelto una tarea casi imposible. «Es el segundo año que he podido tener la opción de aprovechar una beca para este campus, y económicamente es algo que hay que tener en cuenta. Además, que les den repaso escolar, que sea un equipo interdisciplinar, porque son psicólogos, educadores, y demás especialidades, es muy importante», explica Isabel.

Tiago e Isabel, minutos antes de que el pequeño de seis años haga galletas con sus amigos. / Nair Cuéllar

Pero el programa del que sus hijos y ella disfrutan no solo le ha ofrecido un respiro económico y de tiempo, también le ha brindado un apoyo fundamental en la educación de sus pequeños. «Te dan pautas, porque hay veces que estás bloqueado y no sabes qué hacer, porque hagas lo que hagas no funciona, y ellos te aconsejan y es un alivio».

La experiencia de María Durán y su hijo Daniel, de nueve años, resalta otro de los aspectos cruciales de estos campamentos, ya anticipado por Isabel: el apoyo emocional y psicológico. María trabaja a media jornada en la actualidad, y cuenta que llegó al programa a través de servicios sociales, después de escapar de una situación de violencia de género.

«El niño con el tiempo también empezó a pegarme y a insultarme, pero ya no se comporta como antes gracias al trabajo hecho aquí. Hemos hecho talleres familiares y eso ha ayudado a que él cambie», asegura. Según detalla, el campus de verano al que su hijo acude, también ya por segundo año consecutivo, no solo ofrece un entorno de ocio saludable, sino que además organiza actividades familiares que ayudan a los niños y a los padres a afrontar situaciones complejas y a construir relaciones más sanas. «Mi situación es difícil, y trabajar tranquila porque sabes que tu hijo se lo pasa bien, es maravilloso», destaca.

Incremento de la demanda

Los hijos de Isabel y el de María llevan ya dos veranos en las colonias urbanas estivales de la Asociación Amiticia, de Caixa Proinfancia, en un programa que atiende este año a cien menores de 56 familias, en su mayoría migrantes, que enfrentan desafíos como la precariedad laboral, problemas de vivienda y otras situaciones de vulnerabilidad social.

Es el segundo año que Daniel y María disfrutan del campus de verano. / Nair Cuéllar

La asociación ha notado que con los años la demanda de sus servicios se ha ido incrementando, especialmente después del Covid-19. Este aumento refleja una realidad social donde las familias, tras periodos de confinamiento y conflictos internos, se enfrentan a un mayor desgaste y problemas de salud mental. Nicolás Borga, coordinador técnico de la entidad, subraya que la organización ha tenido que ajustar sus recursos para dar respuesta a esta situación. «Todas esas situaciones que estuvieron cohabitando en el no poder salir de sus casas, con los conflictos entre las paredes, hizo que los niños, las niñas y los y las adolescentes con los que trabajábamos, y las familias en general, salieran con un desgaste, una violencia y unos problemas de salud mental increíbles», recuerda Borga.

El perfil de las familias que se benefician de este programa en concreto es, en un 95%, migrante, detalla. «A menudo carecen de una situación de residencia regular y enfrentan problemas graves de vivienda y empleo», apunta. El programa se asegura de que los niños, con edades comprendidas entre los tres y los dieciocho años, no solo se mantengan ocupados, sino que también participen en actividades diseñadas para su crecimiento personal. Borga destaca que el objetivo es «ofrecer un ocio que fortalezca la cohesión grupal y luche contra la discriminación, los estigmas y la xenofobia, proporcionando un entorno seguro y enriquecedor que complementa el trabajo que se realiza en casa».

Entidades como esta no solo dan apoyo a los padres en su lucha por la conciliación y la estabilidad económica, sino que también brindan a los niños las herramientas necesarias para prosperar en la sociedad.