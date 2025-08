El auge de chefs privados dispara los controles sanitarios

El auge de la venta de alimentos y servicios de restauración a través de internet ha disparado el auge de negocios que funcionan sin cumplir la normativa sanitaria. Lo explica el departamento de Seguridad Alimentaria de la conselleria de Salud, que, para atajar el problema, ha puesto en marcha una campaña de inspecciones que se centra en la venta a distancia de productos y comidas preparadas, desde caterings para eventos hasta chefs privados o a domicilio y empresas que reparten fiambreras para toda la semana.

Los inspectores se encuentran con muchos negocios que no cumplen las normas de higiene. |

Fuentes del departamento explican que el objetivo es garantizar un comercio electrónico seguro y legal, ya que muchos de estos negocios no figuran en el registro sanitario y son difíciles de localizar. Desde enero de 2025 se han inspeccionado unas 70 páginas web y redes sociales vinculadas a la restauración, y se han emitido catorce órdenes de suspensión temporal hasta que las empresas subsanen las deficiencias detectadas.

Este tipo de negocios deben pasar por controles estrictos de seguridad alimentaria. |

Los controles se han intensificado después de constatar que este tipo de servicios ha crecido de manera notable y que, en algunos casos, operan en condiciones que no cumplen los requisitos higiénicos exigidos a cualquier establecimiento físico. Las páginas web funcionan como «locales abiertos 24 horas», pero deben cumplir las mismas obligaciones que un restaurante o una tienda de alimentos, remarcan las mismas fuentes.

Las inspecciones se han topado con muchas cocinas clandestinas sin un protocolo sanitario. |

Los negocios irregulares suelen promocionarse exclusivamente online y carecen de un establecimiento físico, lo que complica su seguimiento. Además, muchos son temporales: operan durante la temporada turística y desaparecen al finalizar el verano, lo que dificulta cuantificar cuántos hay realmente en Balears. Entre los casos detectados hay chefs privados que trabajan en villas o yates, caterings para eventos y empresas que reparten comidas preparadas.

Las fuentes consultadas señalan que entre las denuncias recibidas hay tanto quejas de clientes como de hoteleros y restauradores que ven en estos negocios una forma de competencia desleal. Mientras que unos cumplen con todos las normas higiénicas y sanitarias, otros ofrecen los mismos servicios sin ningún tipo de control, apuntan. Este intrusismo preocupa especialmente en temporada alta, cuando la demanda de chefs privados y caterings en villas de lujo o yates se dispara.

Desde la Conselleria recuerdan que no todos los negocios de este tipo incumplen la ley; muchos están correctamente registrados y cumplen los requisitos. Sin embargo, los que no lo están generan indefensión en los clientes, que en ocasiones desconocen la identidad de la empresa y carecen de información para reclamar o denunciar si surge algún problema.

Desde Seguridad Alimentaria aconsejan a los usuarios comprobar siempre que la página web o perfil en redes sociales del servicio contratado incluya datos básicos como la razón social o la dirección de la empresa. En la página web del Govern se puede verificar si el negocio está inscrito como tal. Contratar servicios a empresas que no están registradas supone asumir un riesgo, advierten, porque hasta que no se detectan, no se controlan. Las inspecciones se mantendrán durante los próximos meses y se centrarán en negocios que ofrecen comidas preparadas sin local físico.