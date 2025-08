En memòria d’en Jaume Serra

En Jaume Serra Barceló (Palma, 1951-2025) ha estat un home certament polifacètic: ha estat, músic, mestre d’escola, historiador i doctor en història amb la tesi Banderies i bandolers a la Mallorca del Barroc, ha estat un dels historiadors més importants de la Mallorca de la segona meitat del segle XX i dels primers decennis del segle XXI. En solitari o, molt sovint, conjuntament amb la historiadora Margalida Bernat, ha escrit un autèntic esplet d’obres que s’han convertit en obres de referència i, sol o fent tàndem, , ha escrit algunes de les millors planes d’història de Mallorca de les darreres dècades. Intuïtiu, intel·ligentíssim, genial, encarnava, com a bon deixeble «de facto», del Dr. Guillem Rosselló-Bordoy, un tipus molt concret d’historiador, però també molt habitual de Mallorca, l’anomenat –en paraules del modernista Miquel Deyà— «l’historiador buldòzer», caracteritzat per interessar-se per temes molt diversos, i per dedicar-hi molt de temps. Això l’allunyà de la Universitat –que premia, i encara més en història, l’especialització temàtica (i cronològica)— però no dels cercles acadèmics, que sempre han valorat moltíssim les seves recerques. Al recer del Museu de Mallorca i de la Societat Arqueològica Lul·liana –al seu bolletí hi va publicar una bona partida de treballs— tot sol (o ell i na Margalida, o na Margalida i ell, tant és) era capaç d’escriure, entre moltes d’altre temàtiques, dels grafits, de la Germania, de la sexualitat, de la violència, del bandolerisme –ell en va ser, sempre, l’autoritat indiscutida i indiscutible—, de la colonització feudal, del –per dir-ho de qualque manera— del «repoblament», dels mites mallorquins –com Sant Cabrit i Sant Bassa, de teixits, d’etonografia, de la castellanització, de la repressió i depuració dels mestres, d’història de l’educació... A això darrer, i a la didàctica de la història, va dedicar molts dels seus esforços els darrers anys abans de jubilar-se, perquè en Jaume Serra va estimar moltíssim la seva feina de mestre, de professor, n’estava orgullosíssim. De fet, ell va ser un dels grans impulsors de l’Arxiu i Museu de l'Educació de les Iles Balears (AMEIB) –tan important i tan desconegut— on hi deixava hores i hores, quasi tanta com la que dedicava a les seves recerques historiogràfiques. Mallorca, vos ho assegur, ha perdut un dels seus «homenots», un dels cappares de la seva historiografia, un autèntic savi. Esperem que la seva feina, les seves obres i el seu llegat no acabin coberts pel polsim de l’oblit. Certament, seria imperdonable, però com ell sabia, una cosa habitual d’aqueix país nostre que ell estimava tant.