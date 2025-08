Una joven mallorquina denuncia los retrasos burocráticos de la universidad en la isla y el riesgo de perder un subsidio clave para poder continuar sus estudios

Una joven mallorquina ha denunciado públicamente en redes sociales los retrasos administrativos en la universidad en la isla, que podrían costarle más de 400 euros al perder el descuento de Familia Numerosa en la matrícula de un máster. Según explica, pagó el título oficial el día después de graduarse, pero todavía no lo ha recibido, lo que le impide completar la inscripción en el máster que quiere cursar este mismo curso y acreditar su situación académica ante la administración balear para volver a solicitar el subsidio.

"En cuanto supe que había aprobado la carrera pagué el título. Son unos lentos. Me dicen que hasta diciembre no me lo darán”, explica en un vídeo que ya ha comenzado a compartirse entre estudiantes y otros usuarios que denuncian experiencias similares con la burocracia académica. En su caso, el problema no es solo el retraso en sí, sino el hecho de que, al tener más de 21 años, la normativa exige estar matriculada en unos estudios reglados para poder beneficiarse del descuento de Familia Numerosa, que le caduca en un mes, lo que añade urgencia al trámite.

La estudiante afirma que había cumplido todos los requisitos en tiempo y forma, pero que la lentitud en la expedición del título oficial pone en peligro su futuro académico y económico inmediato. A pesar de haber logrado obtener un certificado como sustituto provisional, la universidad en la que quiere cursar el máster no lo acepta, y ha tenido que contactar directamente con la conselleria para que le faciliten otro comprobante oficial.

Experiencia compartida entre alumnos de Mallorca

La situación ha despertado solidaridad entre otros alumnos y exalumnos que han compartido en redes experiencias similares con demoras, falta de información y trabas administrativas en las universidades de la isla. Muchos coinciden en la falta de agilidad del sistema, especialmente en momentos clave como los procesos de matrícula o la solicitud de becas. "La burocracia de la universidad, lo que menos echo de menos", comenta una usuaria.

Por ahora, la joven espera que su denuncia sirva al menos para visibilizar una problemática que afecta a muchos estudiantes y presione a las instituciones a agilizar los trámites o, al menos, a ofrecer alternativas provisionales válidas que no perjudiquen el acceso a los estudios superiores.