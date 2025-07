Podemos responde al conseller de Vox que equipara gastar dinero público en prostitución con dar ayudas al catalán: "No le parecía tan inmoral cuando el dinero lo cobraba él"

Podemos responde al conseller de Vox, Toni Gili, que en el pleno celebrado hoy en el Consell ha equiparado el hecho de gastar dinero público "en putas y cocaína" con dar ayudas y subvenciones en favor del catalán. La coordinadora de la formación morada, Lucía Muñoz, señala que a Gili "no le parecía tan inmoral gastar dinero en normalización lingüística cuando lo cobraba él, a través de su empresa Terracor —investigada, además, por explotar sus trabajadores".

Cabe recordar que, según adelantó este diario, el conseller de Vox se benefició de subvenciones de la institución para rotular los camiones en catalán de la empresa Terracor Group, de la cual fue socio. Así, Terracor se felicitó de haber podido cambiar la rotulación de sus vehículos «con el eslogan en catalán». "Gracias a esta ayuda pública", expresaban desde la empresa, se contribuirá a «aumentar la presencia del catalán en el paisaje empresarial».

"Inspección de trabajo"

Asimismo, Podemos señala que dicha empresa "ha sido objeto de una investigación policial y una inspección de trabajo por denuncias de explotación laboral por parte de los temporeros migrantes que trabajaban en la explotación agrícola".

"No sabemos si Toni Gili se gasta su dinero en putas y cocaína, lo que sí sabemos es que no lo gastaba en garantizar condiciones y salarios dignos para sus trabajadores", determina Muñoz. "Un ejemplo más de que a Vox no les molestan las subvenciones, lo que les molesta es no cobrarlas ellos", continúa la coordinadora de la formación morada, añadiendo en la misma línea que "lo mismo ocurre con la migración, no les molestan las personas migradas, les molesta que tengan derechos porque así no pueden explotarlas en sus empresas". Muñoz ha querido mostrar su "apoyo total a las entidades que defienden la lengua catalana y los derechos lingüísticos como la OCB o Joves per la Llengua" y "agradecer su labor en la defensa de la cultura y la lengua".

Vox estalla contra el PP

"Es tan inmoral que el PSOE se gaste dinero público en putas y cocaína como que el PP vote a favor de estas subvenciones para los apesebrados que quieren destruir España". Vox ha estallado esta mañana contra el PP en el Consell de Mallorca después de que los populares hayan dado apoyo a una serie de subvenciones en favor del catalán por valor de 335.000 euros.

El portavoz de los ultraconservadores en la institución, Toni Gili, carga duramente contra sus socios y les acusa de respaldar unas líneas de ayuda dedicadas "a esos parásitos que quieren implantar su catalán estándar en Mallorca, degradando al mallorquín y a su cultura". Asimismo, Gili asegura que en Baleares existe un "apartheid lingüístico gracias a que el PP se vende a los partidos nacionalistas como Més".

"Vox no puede votar a favor ni abstenerse con unas ayudas para los apesebrados que quieren la destrucción de España y quieren afianzar esa ilusión no existente de los Países Catalanes. Es tan inmoral que el PSOE se gaste dinero público en putas y cocaína como que el PP vote a favor de estas subvenciones para los apesebrados que quieren destruir España", recalca el representante de los ultraconservadores.