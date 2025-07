Las mujeres de derechas temen más intervenir ante el acoso callejero que los hombres, según una tesis de la UIB

El acoso callejero es una de las formas más cotidianas y al mismo tiempo más invisibilizadas de violencia contra las mujeres. Un estudio desarrollado en la UIB por Leila Irea Vázquez González revela que las mujeres con ideología de centro o derecha presentan mayor miedo a intervenir contra el acoso callejero que los hombres con la misma orientación política. Asimismo, el estudio destaca que la mayoría de los hombres que actúan lo hacen por presión social, mientras que las mujeres, al empatizar con la situación, actúan con más facilidad y ayudan a la víctima.

El estudio, desarrollado en el marco de un proyecto europeo que aborda diferentes formas de violencia contra las mujeres, analiza por qué las personas que presencian una situación de acoso callejero deciden intervenir, o por el contrario, mirar hacia otro lado. Las conclusiones de la investigación indican que la mayoría de la población interviene ante una situación de acoso en espacios públicos, pero los datos demuestran importantes diferencias según el género, la ideología política, la percepción de gravedad de la agresión y la relación con las personas involucradas.

Igualmente, según los resultados mostrados en la tesis, mientras que la mayoría de mujeres intervienen en casos de acoso callejero por cuestiones de experiencia personal y por empatizar con la víctima, muchos hombres solo actúan por presión social: “Las mujeres entendemos esa violencia porque, por desgracia, la hemos sufrido. En esta línea, las mujeres testigo que actúan lo hacen porque consideran que es lo correcto y porque empatizan”, afirma la investigadora.

En cambio, "muchos hombres intervienen por su imagen y no tanto por una preocupación genuina por la víctima”, explica la autora de la investigación. En este sentido, la mayoría se moviliza cuando conocen a la víctima o a otros testigos y “no quieren quedar mal frente a sus amigos, familiares o compañeros", añade. Igualmente, según revela la investigación, muchos hombres solo reaccionan ante el acoso callejero cuando lo perciben como una forma de violencia grave. “Tienden a minimizar ciertas conductas, considerando, por ejemplo, que un piropo es menos serio que una agresión sexual, lo que condiciona su decisión de intervenir”, detalla la investigadora.

Intervenir o inhibirse por miedo

“En general, las mujeres prefieren intervenir de manera menos directa, ayudando a la víctima o buscando apoyo, y cuando expresan no querer actuar, se trata de una decisión motivada por el miedo”, señala la investigadora. En cambio, Vázquez González, aclara que “los hombres, en mayor proporción, optan por no intervenir al considerar que la agresión presenciada no les concierne y que, aquellos que sí lo hacen, se confrontan directamente con el agresor, no se acercan a la víctima”.

Según explica Vázquez González, esta diferencia responde, en gran parte, a factores de experiencia, seguridad y miedo a las represalias: “Muchas mujeres ya han sufrido este tipo de violencia y tienen miedo de acabar siendo también víctimas si se enfrentan al agresor”. Conforme a esto, la autora de la tesis explica que es crucial entender qué es realmente el acoso callejero: “No es un comportamiento sexual; es una herramienta de terror. El agresor no quiere ligar contigo, quiere darte miedo.” Esa intimidación tiene consecuencias concretas pues, según la investigadora, “muchas mujeres evitan ciertas calles, cambian sus horarios o su forma de vestir: Si un día lleva una prenda y le gritan por la calle, es muy probable que no se la vuelva a poner”.

El factor de la ideología política

Otra variable del estudio que destaca Vázquez González es la ideología política. La tesis demuestra que las mujeres con ideología de centro o derecha presentan mayor miedo a intervenir que los hombres con la misma orientación política. Esto puede explicarse, según la autora, por una “mayor interiorización de los mandatos de género tradicionales en ciertos sectores ideológicos”.

De todas formas, la investigación llevó a cabo una comparación entre una escena de acoso y una escena de robo: “Curiosamente, las personas encuestadas se mostraron más dispuestas a intervenir en casos de acoso que en robos, excepto cuando se trata de llamar a la policía”, explica Vázquez González. “Creemos que esto se debe a que el acoso callejero no se percibe como lo suficientemente grave como para llamar a la policía, o bien a que hay una sensación general de que la policía no va a ser eficaz ante este tipo de violencia”, señala la autora.

¿Cómo debo actuar?

Una de las barreras más comunes a la hora de actuar como testigo de acoso callejero es no saber cómo hacerlo o temer las consecuencias. La tesis recoge distintas formas de intervenir de manera segura: desde distraer al agresor con una pregunta o acercarse a la víctima simulando ser un conocido, hasta pedir ayuda a otras personas o contactar con la policía. “Hay muchas formas de intervenir que no requieren enfrentarse cara a cara con el agresor. Por eso, es esencial que las campañas institucionales enseñen estas estrategias, especialmente a las mujeres, que muchas veces sienten miedo real al intervenir”, defiende la investigadora.

Un vacío institucional

“Hay muy poca literatura sobre conducta de ayuda y acoso callejero, y a nivel nacional no hay prácticamente nada, sólo un estudio sociológico del año 2020”, lamenta la investigadora. Tal y como señala la defensora de la tesis, “pese a ser una violencia constante y muy extendida, el acoso callejero ha sido históricamente ignorado en España”.

Además, “en las charlas escolares y los programas de prevención apenas se menciona. Si no hablamos de una violencia, no se percibe como tal. Hay mucha gente que aún cree que un piropo puede ser algo positivo”, añade Vázquez González.

Por este motivo, la investigadora considera clave el papel de las campañas de concienciación “por parte de las instituciones y ministerios”, que “deben dirigirse a generar un sentimiento de responsabilidad en los testigos, que entiendan que tienen un papel y que no pueden mirar hacia otro lado”. Sin embargo, explica que la solución no puede recaer solo en las personas testigo, sino que “es imprescindible concienciar también a los agresores y reaccionar colectivamente como sociedad”.