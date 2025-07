Indignación en Mallorca por el acoso telefónico: “Casi todas las llamadas que recibo son comerciales o de spam”

“Casi todas las llamadas que recibo en un día son comerciales o 'spam'”, explica T.B., una vecina de Son Espanyolet. Esto se debe a que los ciudadanos de Baleares sufren desde hace años un acoso constante de llamadas telefónicas comerciales no deseadas, conocidas como llamadas spam. Muchas organizaciones, como Consubal, denuncian la poca efectividad de las herramientas actuales para evitar este tipo de contacto y proteger los datos personales de los usuarios.

Esta residente de Palma asegura que “me llaman todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto”. Asimismo, manifiesta que, “aunque intenté bloquear las llamadas constantemente, me siguen llamando cada vez con más frecuencia”, por lo que ha optado por deshacerse del teléfono fijo y utilizar solamente el móvil. A día de hoy, esta vecina puede controlar mejor las llamadas comerciales, “ya que, en los casos de spam, la pantalla del móvil aparece en rojo o con una exclamación”, lo que le advierte del peligro de la llamada.

El presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Baleares (Consubal), Alfonso Rodríguez, denuncia la "pasividad" de muchas empresas y la falta de información entre los ciudadanos. “El grado de conocimiento sobre sus derechos frente al spam es prácticamente nulo”, señala. Aunque ha dejado caer que esto sucede en todas las comunidades de España, por lo que no solamente es un problema de Baleares.

Explica que en las islas "se denuncia muy poco", por lo que a la organización apenas llegan unas 15 denuncias al año por este motivo. Sin embargo, saben que el problema tiene una dimensión mucho mayor: "El año pasado registramos una denuncia de un señor al que habían llamado casi 100 veces en un mes”, asegura el presidente de Consubal en referencia al grave acoso que llegan a sufrir algunos usuarios.

El dirigente también recuerda que, desde hace unas semanas, entró en vigor una nueva ley estatal que “obliga a las empresas a registrar sus números y utilizar un prefijo específico para identificar las llamadas comerciales”. Las compañías telefónicas, a su vez, están obligadas a bloquear los números que no cumplan esta norma. Asimismo, exige al Govern impulsar una “campaña informativa” para que las personas sepan cómo actuar en casos de llamadas spam, y a las empresas tener más responsabilidad y solamente “permitir la llamada a aquellas personas que les hayan autorizado a poder lanzarles una oferta”.

La Lista Robinson ha reducido el spam, pero algunos usuarios “siguen recibiendo llamadas”

La Lista Robinson es un servicio gratuito gestionado por la Asociación Española de Economía Digital que permite a los ciudadanos excluir sus datos personales de bases utilizadas con fines publicitarios. Aunque toda empresa que quiera enviar publicidad tiene la obligación de consultar este registro y respetar la privacidad de los ciudadanos, muchas compañías “no comprueban que el consumidor al que contactan está en la lista”, afirman desde Consubal.

Laura Ríos, otra residente de Palma, afirma que este sistema ha dado buenos resultados, asegurando que “ha dejado de recibir tanto spam”. Eso le permite “advertir a las compañías que le siguen llamando que se encuentra registrada en la lista y que les puede denunciar”.

Además, en el caso de los correos no deseados, que también se consideran comerciales o spam, Ríos también ha valorado que ahora recibe menos mensajes que antes, debido a que ignora todos los “mails extraños” que recibe. Según ella, “es mejor invertir unos minutos en cancelar o bloquear las suscripciones que vivir agobiada por la cantidad de basura que recibimos”. Pero, en el caso de T.B., aunque asegura haberse apuntado a esta lista hace algunos meses, “sigue recibiendo llamadas que vienen de fuera de España”.

Rodríguez insiste en que muchas empresas, especialmente las que operan desde el extranjero o a través de terceros, ignoran esta obligación. Por este motivo, “es urgente reforzar los controles y sancionar a quienes incumplen”. “La protección del consumidor frente al SPAM sigue siendo una asignatura pendiente en España”, concluye.