Dimite la directora a la UNED en Baleares, Judit Vega, por motivos personales y laborales

La directora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en el centro asociado de Baleares, Judit Vega, ha presentado su dimisión tras casi 6 años en el cargo para dedicarse a "otros proyectos personales y laborales surgidos en el último año".

Vega ha manifestado en el comunicado de su renuncia que "es tiempo de decir adiós a la UNED tras 22 años de dedicación como directora, primero en Suiza y los últimos casi seis años en Baleares".

Ha descrito como intenso su paso por el centro universitario en Baleares "con pandemia incluida" y retos y oportunidades en los que se ha sentido acompañada y la UNED ha consolidado su presencia en las islas y "se ha integrado en el territorio como nunca, convirtiéndose en agente clave de la formación de tantos ciudadanos".

"Me despido como directora con gratitud hacia la sociedad balear, hacia las autoridades, colegios oficiales, instituciones y organismos, sabiéndome privilegiada por todo lo que he aprendido y vivido en esta tierra que me acoge", ha señalado, con un reconocimiento especial a los medios de comunicación.

Vega ha destacado la UNED como "el proyecto educativo, de investigación, cultural y social, vertebrador y conciliador más extraordinario y fascinante que ha dado el país" y ha agradecido el honor de haber podido "crecer con ella y de hacerla crecer como directora en todo este tiempo."

Ha deseado al centro de Baleares "un futuro brillante y de dedicación a los estudiantes, el alma de la institución, y toda la suerte y acierto para quienes continúen esta labor". " Es hora de volver a casa", culmina su escrito de despedida.

Nacida en Ourense y emigrada a Suiza, Judit Vega Avelaria, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago y en Antropología Social y Cultural por la UNED, dirigió la universidad en Berna durante 16 años antes de asumir la dirección del centro asociado en Baleares en octubre de 2019.