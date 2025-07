Terremotos en Mallorca: estos son los mayores seísmos ocurridos en la isla

Rusia ha sufrido este miércoles uno de los terremotos más potentes de la historia, que ha activado alertas por tsunami en decenas de países del Pacífico. El seísmo, ocurrido en la península de Kamchatka, ha tenido una magnitud de 8,8 grados.

La alerta por tsunami ha provocado la evacuación de más de dos millones de personas en Japón, que también ha evacuado la central de Fukushima.

No existe constancia de que en Baleares se haya producido nunca un terremoto de esta magnitud, aunque sí que es habitual ocurran microseísmos o temblores leves con cierta regularidad.

Repasamos aquí los sismos terremotos ocurridos en Mallorca durante la historia.

Últimos terremotos en Mallorca

El último terremoto registrado se produjo el pasado 15 de mayo cuando un pequeño seísmo de magnitud 2,1 se registró en la bahía de Palma con un epicentro localizado a 9 kilómetros de profundidad.

Las islas están ubicadas en una zona de transición entre la placa euroasiática y la placa africana. Aunque la región no es especialmente activa, esta ubicación puede generar microseísmos o temblores leves con cierta regularidad. No obstante, la baja magnitud de estos terremotos hace que la mayoría de ellos no sean percibidos por la población, como ocurrió con el del 15 de mayo.

Otros seísmos registrados en los últimos años en Mallorca y el resto del archipiélago han sido:

21 de mayo de 2003: Fue el último gran seismo detectado en la isla. Un terremoto con epicentro en Argelia, que alcanzó una intensidad de 6,7 en la escala de Richter, causó el pánico en Mallorca. Se notó especialmente en Palma y en los municipios de Inca, Manacor, Muro y Sóller.

El gran terremoto del siglo XIX