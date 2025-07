Caos bajo la tormenta: un vuelo a Mallorca acaba con los pasajeros empapados y atrapados durante horas

Las vacaciones de verano comenzaron con mal pie para los pasajeros del vuelo de Ryanair entre Berlín y Mallorca el pasado viernes 25 de julio. Lo que debía ser un trayecto sencillo hacia el sol mallorquín se convirtió en una experiencia caótica, con tormenta incluida, pasajeros empapados y una larga espera a bordo del avión.

Según relató una pasajera al Mallorca Zeitung, el vuelo tenía previsto despegar de la capital alemana a las seis de la mañana. Sin embargo, ya una hora antes del despegue comenzaron los problemas: Ryanair anunció que los asientos previamente pagados y reservados no serían respetados. “Dos chicas jóvenes no pudieron embarcar. Dijeron que había overbooking (sobreventa de plazas)”, explicó la mujer, que había reservado expresamente un asiento en la parte trasera del avión “porque estadísticamente es la zona con mayor probabilidad de supervivencia en caso de accidente”.

Sin ducha, pero con ‘baño’ a bordo

En lugar de su asiento elegido, la mujer fue reubicada en primera fila, justo entre dos turistas borrachos camino al Ballermann (s'Arenal), según describió. Y por si fuera poco, el embarque se llevó a cabo bajo un fuerte aguacero, sin ningún tipo de pasarela ni autobús lanzadera. Los pasajeros tuvieron que correr por la pista entre truenos y rayos, cruzando el aeropuerto en pequeños grupos mientras la lluvia les calaba hasta los huesos. “Parecía una carrera de 100 metros lisos”, describió la viajera.

El resultado: todos entraron empapados en el avión, que además mantuvo la puerta abierta durante todo el embarque, dejando que el agua entrara directamente en la cabina. “En la primera fila se formó un charco bajo los asientos. Estuvimos sentados en él durante casi tres horas”, relató. Su vecino de asiento, uno de los turistas que había dormido profundamente durante buena parte del caos, bromeó: “No me importa, anoche no me dio tiempo a ducharme”.

“En la primera fila se formó un charco bajo los asientos. Estuvimos sentados en él durante casi tres horas” / MZ

Retraso y disculpas del piloto

El piloto, consciente del descontento generalizado, salió de la cabina para pedir disculpas personalmente a los pasajeros. No obstante, avisó de que el vuelo aún no despegaría: debían esperar a que pasara la tormenta y se liberara espacio en pista para el siguiente avión. “Avanzábamos unos metros y luego volvíamos a parar. Fue un vaivén constante”, explicó la mujer.

Finalmente, tras el despegue y con algo de suerte, el piloto logró recuperar parte del tiempo perdido y el avión aterrizó en Palma poco después de las nueve, con más de tres horas de retraso pero “medianamente puntuales”, según los pasajeros. Eso sí, empapados y agotados por la experiencia.

Por el momento, Ryanair no ha emitido ningún comunicado oficial sobre lo ocurrido. Pero para muchos de los pasajeros, el "baño inaugural" del verano llegó antes incluso de pisar la playa.