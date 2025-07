Profesorado desarmado ante la inteligencia artificial: la UIB lidera un estudio sobre cómo formar a los docentes

El uso generalizado de la inteligencia artificial ha revolucionado todos los campos y el ámbito educativo es uno de los ámbitos en los que más rápido se ha extendido, generando un desafío para el profesorado que se han encontrado de repente con este herramienta de infinitas posibilidades (para ellos y para los estudiantes) sin saber muy bien cómo encajar eso en su día a día. La Universidad de las Islas Baleares (UIB), a través del Instituto de Investigación e Innovación Educativa (IRIE), quiere afrontar este tema y formar a los docentes para que reforzar las competencias del profesorado para integrar la inteligencia artificial (IA) de manera "crítica, ética y efectiva en la enseñanza" y por ello participa en un proyecto europeo de investigación

La Universitat no sólo participará en AI-UpskillED (Upskilling for the Educational Technological Transformation) sino que liderará la iniciativa. El proyecto ha sido seleccionado en la convocatoria 2025 del programa Erasmus+ KA220-HED, que solo ha aprobado un 10% de las solicitudes presentadas en España. AI-UpskillED cuenta con la colaboración de instituciones de España, Portugal, República Checa, Chipre y Grecia, y se dirige a profesionales de la educación superior, la educación de adultos, la formación profesional y los programas de juventud.

Durante los próximos meses, el consorcio desarrollará una matriz de competencias para la integración de la IA en la docencia, una microcredencial sobre su uso en el aprendizaje y programas de formación con metodologías ludificadas. También se creará un repositorio en línea con recursos educativos en IA, además de una guía y recomendaciones políticas para promover un uso responsable e inclusivo de esta tecnología en la educación.

El proyecto conecta la universidad con otros ámbitos educativos y amplía las sinergias establecidas en iniciativas previas como el proyecto CHARLIE, "impulsando la equidad, la sostenibilidad y la transformación digital en la enseñanza", según ha informado la UIB en un comunicado.

AI-UpskillED está liderado por el doctor Rubén Comas Forgas como investigador principal y cuenta con el equipo formado por la doctora Mercè Morey, la doctora Joanna Blahopoulou (investigadora principal de la UIB), la doctora Sílvia Ortiz-Bonnín y Maria Vallespir-Adillón.

El consorcio europeo está integrado por seis organizaciones: la UIB (España), ISQ e-learning, SA (Portugal), INNOPARES Consultores y Formadores, SL (España), Masarykova univerzita (República Checa), Frederick University (Chipre) y Medea Lab Research and Policy Consultants G.P. (Grecia). Estas entidades colaborarán para impulsar una educación más digital, inclusiva y centrada en el uso crítico y ético de la inteligencia artificial.