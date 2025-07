Pedro Sánchez respalda al fiscal general pese a su procesamiento: "Creemos en su inocencia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respalda sin matices al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a pesar de que el Tribunal Supremo haya avalado procesarlo por su "actuación coordinada e impulsada personalmente" para revelar datos del novio de Ayuso, un hecho que le aboca a sentarse en el banquillo.

"El Consejo de Ministros ya ha manifestado su posición, nosotros respaldamos la acción del fiscal general del Estado. Creemos en su inocencia y cuenta con el aval y el apoyo del Gobierno de España", destaca Sánchez tras su reunión con el rey Felipe VI en el tradicional despacho de verano celebrado en el Palacio de Marivent. En este sentido, el presidente del Gobierno no ha hecho referencia alguna a la posibilidad de que García Ortiz pudiera presentar su dimisión tras la decisión del Supremo.

El fiscal general, al banquillo

Cabe recordar que la Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha confirmado el auto del juez Ángel Hurtado y sienta definitivamente en el banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la causa abierta en contra del empresario por delitos fiscales y que ha derivado en otra por delitos de corrupción, como adelantó este lunes EL PERIÓDICO. El tribunal, que deja fuera a la fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, considera que García Ortiz impulsó "una actuación coordinada e impulsada personalmente" para revelar datos de Alberto González Amador.

Los magistrados Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Torres, con el voto discrepante de Andrés Palomo, han ratificado la decisión del instructor, el juez Ángel Hurtado, aunque afirman que "ciertamente" la afirmación de que actuó "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno" para revelar los mensajes del pacto de conformidad "no ha sido acreditada con suficiencia por lo que su inclusión en el relato fáctico era prescindible", aunque no dé la razón a la fiscalía en su recurso, al entender que "el reproche formulado carece de relevancia alguna en la medida en que la continuación del proceso acordada no afecta a ninguna persona vinculada con esa institución".

"No habrá crisis de gobierno"

Por otro lado, Sánchez se muestra muy tranquilo y asegura que "no habrá crisis de gobierno" a la vuelta de las vacaciones. "Como dije ayer queda mucha legislatura por delante. Cada uno de los ministros y ministras cuenta con nuestro reconocimiento y respaldo. No va a haber crisis de gobierno", expresa de forma contundente el líder del Ejecutivo.