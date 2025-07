Huida hacia adelante construyendo en rústico

No sé de grandes cifras económicas, pero tengo ojos en la cara y acostumbro a leer periódicos. La visión y el pensamiento son útiles para intentar llegar a alguna conclusión.

Llevamos años hablando de los efectos negativos de la masificación turística. No obstante, aún no nos hemos puesto de acuerdo en si la tal masificación en nuestro archipiélago es real, constante, puntual, inevitable o destructiva. Solo sabemos que el incremento de estancias turísticas y de pasajeros que llegan por mar y aire sigue aumentando y que las calles abarrotadas de gente en Palma, las playas repletas de embarcaciones y personas y un tránsito infernal, no crean un ambiente amable ni de relax, sino de auténtica invasión.

Conocemos que los datos de empleo en Balears están a la cabeza del Estado, y que durante meses y años se ha clamado por cubrir puestos en hostelería y restauración, con el efecto llamada que ello implica hacia nueva población.

Es ‘vox populi’ que el precio de la vivienda se ha incrementado en los últimos años hasta ser prohibitivo para unos bolsillos medios, tanto en alquileres como en precio de venta.

El sector inmobiliario dirigido a inversores extranjeros va en aumento; hay mucho dinero dispuesto a invertir en casas y pisos en una región próspera y en paz. ¡Ay, la paz!

Paralelamente a esos datos, los asentamientos de infravivienda han aumentado exponencialmente en el entorno de Palma y en otras ciudades, el pequeño comercio local va desapareciendo siendo sustituido por bares, heladerías, inmobiliarias y souvenirs, todo dedicado a un mismo tipo de clientela y actuando como un agente despersonalizador de nuestro entorno.

Los puestos de trabajo que se crean son para camareros, reponedores de supermercados y poco más. Hace años que el director de Impulsa advierte que nuestra calidad de vida y renta per cápita disminuye. Es fácil deducir que la creación de riqueza no es tal, si miramos todos los parámetros.

Ahora que tenemos los paseos públicos, plazas y aceras llenas de terrazas de restaurantes, algunos se quejan de mesas vacías. Quizás habría que reflexionar sobre si tiene sentido que haya tal cantidad de negocios de ese estilo.

Pero lo más grave está en que desde la Administración, encabezada por el Govern Balear, se ha decidido atacar la escasez de vivienda con una liberalización del suelo rústico que teníamos reservado para un futuro que esperábamos que nunca llegara. Han decidido adelantarse a ese futuro no deseado y plantárnoslo aquí mismo, como si fuera una solución atractiva.

Pero la verdad es que no lo es. Urbanizar los entornos de las ciudades de más de 20.000 habitantes por encima de las previsiones pausadas, sin haber antes utilizado el suelo urbanizable disponible, es un error. Y se puede pagar caro.

De las mesas de debate sobre la sostenibilidad impulsadas por el Govern, por ahora no se ha desprendido ninguna solución. No obstante desde la misma institución se sacan de la chistera una ley no consensuada ni política ni socialmente que pone en jaque el urbanismo que se había acordado antes, con infinitas carencias, pero algo ordenado.

Construir en las áreas de transición es una bomba de relojería destructiva de nuestro paisaje y de nuestro encanto y atractivo. Es una huida hacia adelante que se puede pagar cara porque el efecto llamada, ahora también para trabajadores de la construcción, estará servido. ¿Y dónde vivirán, si no hay lugares decentes?

Sería mucho más inteligente invertir en vivienda para población local y limitar el número de negocios destinados al turismo. No es pecar contra el sacrosanto sacramento del liberalismo económico, es ordenar con criterio y planificar un futuro con límites. Sí, límites, una palabra tabú pero imprescindible. Hay que perderle el miedo.

Hace unos años el Govern anterior, apelando al bien superior de la transición energética, agredió nuestro suelo rústico permitiendo su transformación en industrial a las bravas y se va llenando de generadores de energía en forma de placas fotovoltaicas, sin previamente hablar de límites de consumo. Ahora, el Govern actual, apelando al bien superior de la urgencia habitacional, quiere poner el máximo suelo a disposición de la iniciativa privada y en una cuarta parte de ese terreno de reserva para el futuro, pretenden que el mercado se regule solo. Precio libre se llama. Intuimos lo que implica. Mientras, ya no sabemos quién actúa con menos inteligencia y seguimos clamando por el consenso y la lógica.

Agotemos el suelo urbanizable primero, dotemos de equipamientos a las poblaciones y hagamos consciente que nuestra realidad más acuciante es la falta de agua y el calentamiento global. Crecer y crecer es ir justo en el sentido contrario al que deberíamos dirigirnos.