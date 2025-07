Galmés: "Los reyes son los mejores embajadores de Mallorca en el mundo"

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha agradecido este lunes la presencia del rey Felipe VI en la isla durante sus vacaciones de verano, destacando que “han sido, son y serán los mejores embajadores de Mallorca en el mundo”.

Tras una audiencia de más de 40 minutos con el monarca en el Palacio de la Almudaina, Galmés ha explicado que ha podido trasladarle los principales retos que afronta la isla, tanto a nivel social como institucional. “El Rey demuestra, una vez más, que es perfectamente conocedor de la realidad, necesidades e inquietudes de los ciudadanos de Mallorca”, ha asegurado.

Entre los temas abordados, ha subrayado el “reto de gestionar el éxito turístico” y ha defendido que “Mallorca no puede morir de éxito”. Ha insistido en que el turismo “no es parte del problema, sino de la solución”, siempre que se aborde con un modelo más sostenible. En este sentido, ha expuesto al jefe del Estado el nuevo enfoque turístico de la institución insular: “Hemos reducido un 70 % la presencia en ferias turísticas, limitado el techo de turistas de 430.000 a 412.000, y combatimos frontalmente la oferta turística ilegal”.

Galmés también ha hablado con el Rey sobre los problemas de movilidad en la isla, herencia de legislaturas anteriores. Ha destacado las inversiones en infraestructuras: 160 millones para el plan de accesos a Palma, 45 millones para viales cívicos, 30 millones en aparcamientos disuasorios y 20 millones en la mejora de la red secundaria. Además, ha anunciado que se está trabajando en una normativa para regular la entrada de vehículos a la isla, similar a la que ya existe en Formentera e Ibiza.

En cuanto a la agenda política, Galmés ha aprovechado la audiencia para trasladar su preocupación por la falta de apoyo del Gobierno de España. Ha criticado el impacto de tener unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2023 y la “inestabilidad” del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que según ha dicho, “perjudica gravemente a los intereses de los mallorquines”.

Como ejemplos, ha citado la no renovación del convenio de carreteras –con 230 millones de euros pendientes–, el mal estado del aeropuerto de Palma, la falta de compensación por la insularidad de los funcionarios estatales, los retrasos en infraestructuras culturales como el Castell de Bellver y el Museo de Mallorca, y especialmente la crisis migratoria.

“Mallorca está sufriendo una ruta migratoria consolidada desde el norte de África, que el Gobierno central no reconoce. La llegada de pateras se multiplica y nosotros no tenemos recursos para atender dignamente a los menores no acompañados”, ha advertido. Galmés ha alertado de una sobresaturación del 1.150 % en los centros de acogida y un aumento del 650 % en menores migrantes durante los últimos años.

El presidente insular ha expresado su oposición frontal al reparto obligatorio de menores que pretende imponer el Ejecutivo de Sánchez: “No es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de capacidad. No podemos atender más menores sin apoyo estatal”.

Galmés ha cerrado su intervención pidiendo al Gobierno central que escuche y colabore con la institución insular: “Sin ayuda del Estado, no podemos hacer frente a estos retos. Mañana, con la visita del presidente Sánchez, tiene la oportunidad de dar respuestas a los problemas que realmente preocupan a los ciudadanos de Mallorca”. Sobre si el Rey comparte estas preocupaciones, ha recordado que el contenido de la reunión es confidencial y no puede desvelarlo.