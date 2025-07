Falta de profesores en Baleares: los tiempos del FOLC retrasan la incorporación al sistema educativo de muchos interinos

Es una queja recurrente de los interinos docentes: los plazos del Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) retrasan su incorporación al sistema educativo hasta un curso más, dado que es uno de los requisitos para ejercer la docente y el certificado de que lo han superado no llega a tiempo ni para que puedan presentarse a oposiciones ni para entrar en la bolsa de interinos.

Este año, varios interinos han vuelto a contactar con este diario para exponer una situación que les frustra mucho y que no entienden cómo se permite especialmente en un momento en que hay tantas dificultades para encontrar profesores y cubrir las plazas. No disponer del FOLC solo les deja la opción de entrar en la bolsa extraordinaria, quedándose como último recurso al que llamarán en caso de que se agoten las bolsas ordinarias. «Yo he hecho el FOLC este año, pero como no obtuve el certificado no he podido entrar en el primer proceso y elegirán plaza antes que yo gente con muchos menos puntos», lamentaba un profesor que ejerce en Eivissa, que además quería presentarse a oposiciones y que tendrá que esperar un año más.

«Se ofertaban diez plazas de mi especialidad y solo se han presentado tres aspirantes, había más gente que quería presentarse pero no ha podido por no tener el certificado de haber superado el FOLC: ¿si es tan difícil encontrar docentes no podrían arreglar esto, que pudiéramos presentarnos y acreditarlo después por ejemplo?», planteaba un interino que quería presentarse al concurso-oposición este año. Años atrás los opositores sí tenían esta opción pero en 2018 (en un intento de ‘proteger’ al profesorado del archipiélago frente al del resto del país en los procesos de estabilización) cambió la normativa y se introdujo la obligatoriedad de acreditar el FOLC para presentarse a procesos selectivos.

El FOLC es impartido por la Universitat, gracias a un convenio firmado entre la Fundació Universitat-Empresa (FUEIB) y la conselleria de Educación, que es la que marca las condiciones de cómo debe ser esta formación.

Desde Educación son conscientes de los problemas que causa este desfase entre el procedimiento académico y el laboral y están en conversaciones con la FUEIB, según explicaron fuentes oficiales de la Conselleria para renovar el convenio e introducir modificaciones.

Entre otras cosas se quiere intentar ajustar los plazos de los cursos y de las pruebas libres para que los alumnos puedan tener los certificados antes de las convocatorias de Educación. Además se quiere introducir una nueva convocatoria de pruebas libres para obtenerlo (existe la opción de presentarse a un examen sin asistir a los cursos, pero hasta ahora solo había una convocatoria y la pretensión es que haya dos). De momento no hay nada cerrado ni definitivo, pero se está trabajando en esta línea.

Cabe recordar que además del FOLC, los docentes deben acreditar tener el máster de formación del profesorado y el nivel C1 de catalán (aunque este curso ha habido momentos con más de 250 docentes ejerciendo sin estos requisitos por la falta de profesores). Además, el PP ha pactado con Vox que a partir del curso 2026-2027 los docentes no deberán acreditar el conocimiento de catalán para cubrir las plazas de muy difícil cobertura, medida que aún debe tratarse con los sindicatos en mesa sectorial.